I nuovi gommini degli AirPods Pro 3 sono fondamentali per audio e salute

I gommini degli Airpods sono una componente essenziale dell’esperienza di utilizzo dei nuovi Airpods Pro 3. L’importanza di questo, apparentemente, non troppo importante elemento degli auricolari di Apple lo si era intuito al lancio quando avevano meritato un menzione nella presentazione Awe Dropping, e ora si comprende perché grazie alla pubblicazione di un documento (per ora solo in inglese) di supporto specificatamente dedicato ad essi e alle loro funzioni.

Da esso non solo apprendiamo come montarli correttamente e come usarli, ma che sono fondamentalli per l’esperienza d’ascolto, la cancellazione del rumore e, con gli AirPods Pro 3, anche del corretto funzionamento del sensore cardiaco.

Un nuovo test per il sigillo acustico

La novità di maggior importanza è il nuovo Test di sigillo acustico, riservato agli AirPods Pro 3 e accessibile su iOS e iPadOS 26 o successivi al centro de quale ci sono proprio i gommini.

È l’evoluzione del tradizionale test di presente negli AirPods Pro di prima e seconda generazione, ma pensato per offrire una valutazione più precisa della tenuta dei gommini. L’obiettivo è assicurare il miglior isolamento acustico ma anche fornire la miglior esperienza sonora per ottenere bassi più pieni e un appoggio stabile per i sensori biometrici.

Gommini progettati per ogni generazione

Apple chiarisce che ogni modello di AirPods Pro utilizza gommini con caratteristiche diverse:

Negli AirPods Pro 1 la rete interna è più fitta

la rete interna è più fitta Negli AirPods Pro 2 il materiale risulta più rigido.

il materiale risulta più rigido. Negli AirPods Pro 3 debutta la schiuma di silicone, pensato per unire comfort, isolamento acustico e stabilità del sensore.

In questa terza generazione la gamma si amplia anche a cinque misure: XXS, XS, S, M e L. L’introduzione della XXS segna un passo in avanti nell’attenzione a chi fatica a trovare una calzata adatta, aprendo gli AirPods Pro a chi ha orecchie più piccole per i quali in precedenza gli XS potevano ancora essere adatti ma che invece adesso, in conseguenza della necessità di un miglior sigillo, potrebbero diventare non adeguati.

Scelta della misura e regolazione

Gli AirPods Pro 3 vengono forniti con i gommini medi già montati, ma Apple raccomanda di provare sempre anche le altre misure.

La giusta combinazione può variare non solo da persona a persona, ma anche tra orecchio destro e sinistro. Un buon sigillo garantisce non solo la qualità del suono ma anche l’efficacia della cancellazione del rumore.

La sigla incisa all’interno del bordo (XXS, XS, S, M o L) aiuta a riconoscere rapidamente la misura.

Come provare il Test di sigillo acustico

Il nuovo Test di sigillo acustico degli AirPods Pro 3 permette di verificare se i gommini scelti garantiscono isolamento e qualità sonora ottimali. Ecco come procedere:

Collegare gli AirPods Pro 3 a un iPhone con iOS 26 o a un iPad con iPadOS 26 .

o a un . Aprire le Impostazioni , accedere alla scheda degli AirPods e selezionare Test aderenza copriauricolari

, accedere alla scheda degli AirPods e selezionare Test aderenza copriauricolari Avviare il test: verrà riprodotto un breve audio per verificare il sigillo acustico .

. Se il sistema segnala che il sigillo non è corretto, regolare la posizione degli AirPods o cambiare gommino.

Ripetere il test finché non si ottiene una tenuta ottimale; se necessario, usare una misura diversa per ciascun orecchio.



Quando il comfort incontra la salute

Con gli AirPods Pro 3 il discorso cambia ulteriormente grazie al nuovo sensore di frequenza cardiaca. Qui la scelta del gommino ha un duplice ruolo: da un lato deve assicurare la tenuta acustica, dall’altro deve garantire che il sensore rimanga ben a contatto con la pelle.

Apple dice che la misura ottimale per la musica potrebbe non coincidere con quella più affidabile per la rilevazione del battito. Per questo suggerisce di inserire l’AirPod nel canale uditivo, ruotare lo stelo a 45 gradi verso il viso e verificare con uno specchio che il sensore poggi correttamente contro l’orecchio.

Se i dati risultano incoerenti, conviene sperimentare altre misure o controllare che i sensori siano puliti.

Montaggio e sostituzione

Il documento ricorda anche come rimuovere e applicare i gommini: per staccarli basta tirare con decisione dalla base, mentre per agganciarli occorre allinearli al connettore ovale e premere finché non si sente un clic.

Apple mette a disposizione kit di ricambio acquistabili sul proprio store online, negli Apple Store e presso rivenditori autorizzati. Questo accessorio sostituivo quando c’erano solo gli Airpods Pro 2 era facilmente reperibile anche da terze parti che li offrivano a prezzi molto accessibili.

Ora non solo quelli vecchi non funzionano più con i nuovi Airpods, ma produrne di compatibili e adeguati alle esigenze del test acustico e farli in schiuma di silicone sarà sicuramente molto più complicato e costoso. Nello stesso tempo sarà anche più facile andare incontro all’acquisto di prodotti di qualità inaccettabile.

Acquistare gli Airpods Pro 3

Gli Airpods Pro 3 sono già prenotatibili on line su Apple Store on line e anche Amazon dove sono acquistabili in cinque rate senza interessi. Saranno effettivamente disponibili da 19 settembre.