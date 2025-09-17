iPhone 17, per comprarlo negli USA bastano 4 giorni di lavoro, in Italia molti di più

Ai lavoratori statunitensi bastano – di media – 4 giorni di lavoro per comprare un dispositivo come l’iPhone 17 Pro, dato che colloca gli Stati Uniti al terzo posto in termini di accessibilità economicità, dietro solo a Lussemburgo e Svizzera.

È quanto emerge dall’ultimo iPhone Affordability Index redatto da Tenscope, agenzia di UX design statunitense che ha analizzato dati di riferimento di 33 nazioni per capire quanti giorni lavorativi servono – di media – per comprare un iPhone 17 Pro da 128GB.

Dallo studio (qui i dettagli) emerge un divario enorme (fino a 53 volte) tra i mercati più accessibili e quello meno accessibili al mondo. Di seguito alcuni dati:

Gli americani si collocano al terzo posto: bastano 4 giorni di lavoro, dietro solo a Lussemburgo (3 giorni) e Svizzera (3 giorni)

La differenza a livello globale è notevole: se agli americani bastano 4 giorni per comprare il nuovo iPhone, gli indiani dovrebbero lavorare di media 160 giorni per comprarlo, oltre 5 mesi di stipendio per lo stesso dispositivo.

Predominio europeo: otto delle nazioni nella top ten dove il telefono è più accessibile dal punto di vista economico sono in Europa, continente dove basta, in media, meno di una settimana di lavoro.

L’Asia è l’area meno ricca: in mercati asiatici in via di sviluppo quali le Filippine servono 101 giorni di lavoro, in Vietnam 99 giorni e più di tre mesi di lavoro e questo nonostante le ore settimanali più lunghe.

“Questi numeri rivelano la sfida enorme che Apple si trova ad affrontare nei mercati emergenti”, spiega Jovan Babovic, confondatore e direttore creativo di Tenscope. “Quando il tuo prodotto top di gamma costa cinque mesi di stipendio in grandi economie come l’India, stai essenzialmente rendendo i dispositivi economicamente inaccessibili a miliardi di potenziali clienti.

Questo spiega perché stiamo vedendo Apple sperimentare strategie con prezzi più aggressivi in Cina e proporre prodotti a costi inferiori quali iPhone SE. I dati indicano che i prezzi premium, benché redditizi nei mercati ricchi, creano ostacoli notevoli per la penetrazione del mercato globale”.

