Google, arriva il blocco ufficiale: restrizioni su tutti i dispositivi, è deciso

Google il colowwo del web prepara una stretta senza precedenti: arrivano blocchi e resitrzione su tutti i dispositivi.

Google, da sempre sinonimo di innovazione e controllo nel mondo digitale, ha deciso di alzare l’asticella nella tutela dell’esperienza utente.

Stavolta non si parla di algoritmi di ricerca o di pubblicità mirate, ma di qualcosa di ben diverso, un blocco totale su tutti i dispositivi.

Google prepara la stretta

È un tema che, senza ombra di dubbio, riguarda chiunque possieda uno smartphone. La società di Mountain View ha annunciato una nuova politica del Play Store che promette di cambiare in modo significativo il comportamento delle applicazioni Android.

L’obiettivo è semplice, ma estremamente ambizioso: limitare il potere delle cosiddette “app vampiro”, quelle che restano attive in background anche quando l’utente non le utilizza, consumando energia come se non ci fosse un domani. A partire dal 1° marzo 2026, infatti, le app che non rispettano le regole del risparmio energetico saranno penalizzate.

Il cuore della questione ruota attorno a un meccanismo tecnico chiamato “wake lock”, ovvero il blocco della modalità standby. Si tratta di una funzione che permette alle app di impedire al telefono di entrare in sospensione, mantenendo il processore o altri componenti attivi anche a schermo spento. In teoria, serve a garantire che certe operazioni importanti non vengano interrotte – ad esempio il download di un file o la sincronizzazione di dati – ma in pratica molti sviluppatori la sfruttano in modo improprio, con il risultato di prosciugare la batteria in modo del tutto inutile.

Google, che conosce perfettamente il peso che questi comportamenti hanno sulla reputazione di Android, ha deciso di intervenire in modo drastico. Le app che faranno un uso eccessivo o ingiustificato dei wake lock saranno soggette a due misure principali. La prima riguarda la visibilità: queste applicazioni verranno retrocesse nei risultati di ricerca e nei suggerimenti del Play Store, una mossa che per uno sviluppatore equivale a un taglio drastico delle possibilità di download. La seconda misura è ancora più diretta: sulla scheda dell’app comparirà un’etichetta di avviso, chiara e ben visibile, che informerà l’utente del rischio di un consumo energetico anomalo.

Questa etichetta, secondo le linee guida di Google, sarà parte integrante delle informazioni sull’app, accanto ai dettagli su privacy e permessi. Una sorta di “bollino giallo” che, inevitabilmente, dissuaderà molti utenti dall’installazione. È un passo che segna un cambio di paradigma: Google non si limiterà più a segnalare app pericolose sotto il profilo della sicurezza, ma interverrà anche su quelle che compromettono le prestazioni e l’autonomia del dispositivo.

Senza dubbio, la mossa di Google rappresenta un segnale forte nei confronti degli sviluppatori, spingendoli a ottimizzare il proprio codice e a rendere le app più efficienti. D’altra parte, per gli utenti è una vittoria importante, perché significa poter contare su un ecosistema più bilanciato e su smartphone capaci di durare più a lungo. In un mondo in cui l’autonomia resta uno dei fattori decisivi nell’acquisto di un nuovo dispositivo, la scelta di Google non è solo tecnica, ma profondamente strategica.