Google, arriva il tasto per eliminare 15 minuti di cronologia

Google sta lanciando una nuova funzione di privacy per la ricerca che consente di eliminare istantaneamente gli ultimi 15 minuti di cronologia delle ricerche sui dispositivi mobili. Ad annunciarlo è stata la stessa società, che ha rivelato la nuova opzione per la prima volta insieme a molti altri miglioramenti alla ricerca e a Chrome durante l’I/O 2021.

L’opzione per eliminare velocemente gli ultimi 15 minuti di cronologia delle ricerche è attualmente disponibile solo nell’app iOS di Google, e arriverà su Android entro la fine dell’anno. Sul desktop, le opzioni per l’eliminazione delle ricerche sono limitate all’impostazione per l’eliminazione automatica ogni tre, 18 o 36 mesi (18 mesi è l’impostazione predefinita per i nuovi account) o all’eliminazione manuale delle ricerche.

Google afferma che tiene traccia della cronologia delle ricerche solo per “personalizzare” l’esperienza utente quando l’impostazione “Attività web e app” è abilitata. Aggiungere un modo per eliminare istantaneamente la propria cronologia è un modo ottimale per la propria privacy.

E’ possibile pensare alla novità come un pulsante di emergenza per ricerche private, imbarazzanti o semplicemente perché si preferisce non mostrarle, anche accidentalmente, ad altri. Se si preferisce proteggere le proprie ricerche da occhi indiscreti, piuttosto che eliminarle, Google offre anche l’opzione per proteggere la propria cronologia delle ricerche con le password. Ricordiamo, inoltre, che Google offre anche un meccanismo di navigazione in incognito, che permette di non tenere traccia della cronologia. Anche questa modalità, però non è andata esente da critiche nei mesi scorsi.

