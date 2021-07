Apple ha rilasciato aggiornamento a iOS 14.7

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 14.7, update che – spiega Cupertino – include il supporto per la batteria esterna MagSafe e altri miglioramenti e risoluzioni di problemi per iPhone.

Di seguito le note di rilascio complete.

iOS 14.7 include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi per iPhone:

Supporto per la batteria esterna MagSafe per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Aggiunta la possibilità di gestire i timer di HomePod dall’app Casa.

Le informazioni sulla qualità dell’aria sono ora disponibili in Meteo e in Mappe in Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Spagna.

La libreria di Podcast ti consente di scegliere se visualizzare tutti i podcast oppure solo quelli che segui.

Opzione per la condivisione delle playlist mancante in Apple Music.

Risoluzione di un bug con kla riproduzione dell’audio in formato Dolby Atmos e Lossless di Apple Music che poteva interrompersi in modo inatteso.

Risoluzione di un bug con un messaggio relativo all’assistenza per la batteria che poteva scomparire dopo il riavvio su alcuni modelli di iPhone 11, ora ripristinato.

Gli schermi Braille potevano mostrare informazioni non valide durante la composizione di messaggi in Mail.

Come si scarica l’aggiornamento a iOS 14.7



Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB