Google Foto ora può cercare testo nelle immagini

Cercare una particolare immagine caricata su Google Foto è ancora più facile: grazie ad una nuova funzione recentemente introdotta dall’azienda è infatti possibile rintracciare gli scatti nei quali sono presenti delle porzioni di testo semplicemente digitando anche soltanto parte di quest’ultimo.

In pratica se c’è una fotografia che ritrae un menu, oppure l’insegna di un ristorante, un documento affisso ad una parete o qualsiasi altro oggetto dal quale è presente del testo, il sistema è in grado di riconoscerlo e renderlo “rintracciabile” attraverso il sistema di ricerca interna.

Supponiamo di aver fotografato la pagina di un libro e poi l’abbiamo caricata su Google Foto: basterà digitare una sola parola chiave contenuta nel testo di quella pagina per poterla ritrovare con facilità in mezzo a migliaia di altre immagini. Non solo: il testo di quella pagina, essendo stato scansionato da un sistema OCR, potrà perfino essere selezionato, copiato e incollato all’interno di una qualsiasi altra applicazione, come ad esempio Whatsapp o il client per le email.

E’ una delle tante funzioni che Google sta gradualmente introducendo (quindi se ancora non la vedete attiva è normale) all’interno del proprio servizio di gestione foto con l’intento di migliorarlo nel tempo. Ad esempio già dallo scorso anno attraverso Google Lens è possibile usare la fotocamera dello smartphone – ma funziona anche con le immagini caricate appunto su Google Foto – per inquadrare un oggetto e visualizzarne tutti i dettagli reperibili online: analizzando ad esempio la copertina di un libro il sistema è in grado di mostrare la scheda online per l’acquisto insieme a prezzi, trama e diverse altre informazioni inerenti.