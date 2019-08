L’ultima playlist di Apple Music consiglia nuovi brani ogni giorno

Nuova musica ogni giorno: sono le quattro parole per descrivere ciò che offre New Music Daily, una nuova playlist disponibile su Apple Music e curata da Apple che suggerisce l’ascolto di brani sempre diversi.

L’azienda la definisce «La playlist che non dorme mai» perché viene aggiornata ogni giorno ed è destinata ad attirare l’attenzione degli appassionati di musica che sono alla costante ricerca di qualcosa di nuovo da ascoltare.

Ad esempio oggi tra i singoli che vengono consigliati con questa accurata selezione c’è il brano “The Man” dell’album Lover di Taylor Swift uscito appena qualche giorno fa. Tra i suggerimenti di Apple visibili nel momento in cui scriviamo ci sono anche alcuni brani di Missy Elliott, Sturgill Simpson, Lana Del Ray e Summer Walker.

New Music Daily è la risposta di Apple alla famosa Discover Weekly di Spotify e le altre playlist dei servizi concorrenti che vengono aggiornate giornalmente da alcuni algoritmi. Apple Music offre già una selezione di brani basata sulle abitudini di ascolto della propria cerchia di amici e con la funzione Shazam Discovery Top 50 è già possibile scoprire in un click quali sono gli artisti emergenti, ma con la nuova playlist ora Apple amplia i suggerimenti per l’ascolto ad ampio raggio, attingendo da artisti di tutto il mondo e spaziando per i generi più disparati.

Per ascoltare la playlist New Music Daily di Apple è necessario essere ad abbonati ad Apple Music. Nel caso lo foste, potete aggiungerla alle vostre playlist cliccando qui.