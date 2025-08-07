Google Gemini ora trasforma le idee in fiabe illustrate

L’intelligenza artificiale di Google, Gemini, si arricchisce di una nuova funzione, pensata per unire tecnologia e creatività familiare. Da oggi, tutti gli utenti avranno la possibilità di creare brevi libri di fiabe illustrate personalizzate.

Il processo è intuitivo. Si inizia, come sempre, da un semplice prompt scritto, in cui si descrive la storia che si ha in mente. La vera personalizzazione emerge, però, quando si sceglie di arricchire il racconto con elementi personali. È possibile, ad esempi, caricare le foto di una vacanza in famiglia, i disegni di un bambino o persino, come ha dimostrato Google, il curriculum di una madre per trasformarlo in un fantasioso libro da colorare che spiega la sua carriera ai figli. Gemini prenderà questi spunti e li rielaborerà, generando una storia unica.

Una fiaba completa da scaricare

Una volta fornito l’input, l’AI presenta un’anteprima del testo e se il risultato è di gradimento, si passa alla fase di creazione vera e propria in cui l’output è un libro di 10 pagine all’interno di un’interfaccia a doppia colonna: a sinistra la chat per continuare a personalizzare la storia, a destra il libro illustrato che prende vita.

In questo modo gli utenti possono richiedere modifiche, affinare la trama e, soprattutto, scegliere lo stile visivo con opzioni varie e fantasiose: dalla pixel art ai fumetti, passando per la claymation (animazione con la creta), illustrazioni all’uncinetto e, per l’appunto, libri da colorare.

Il prodotto finale è un libro dotato di una narrazione audio con la possibilità di scegliere tra diverse tonalità di voce. Una volta terminato, il racconto può essere condiviso tramite un link o scaricato per essere stampato, diventando un ricordo tangibile da conservare.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.