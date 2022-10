Google ha presentato i Pixel 7 e 7 Pro

Come era chiaro dagli inviti diramati a settembre, Google ha presentato i Google Pixel 7 e 7 Pro, indicando dettagli e prezzi.

Esteticamente non ci sono sorprese; a cambiare è il processore, che ora è il Tensor G2, che promette maggiore potenza, e i sensori fotografici migliorati, due per Pixel 7 e tre per Pixel 7 Pro.

I due dispositivi vantano un corpo in alluminio con realizzato al 100% con materiale riciclato. Un dorso (sempre in alluminio) attraversa il blocco fotografico, lasciando a vista solo i fori per i sensori fotografi, dando un aspetto più ricercato ai dispositivi. Google Pixel 7 Pro presenta una finitura in alluminio lucido mentre Pixel 7 ha una finitura in alluminio opaco; entrambi vantano certificazione IP68 (resistenza a schizzi, gocce e polvere).

Il Google Pixel 7 ha uno schermo OLED da 6,3″ (Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, refresh rate a 90Hz e 416 PPI); il Google Pixel 7 Pro – con finitura più lussuosa – ha un pannello da 6.7″, un LTPO da 3120 x 1440 pixel QHD+ con 512 PPI e refresh rate fino a 120Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Google Pixel 7 (8GB RAM, 128/256 GB di spazio di archiviazione) è dotato di doppia fotocamera posteriore; il sensore da 50 Megapixel di tipo Quad Bayer, apertura f/1.85 e tecnologia Super Res Zoom che consente di spingere lo zoom fino ad 8x in digitale; il secondo sensore è da 12 Mpx di tipo Ultra Grandangolare con apertura f/2.2 e angolo di visione fino a 114°.

Nel Pixel 7 Pro (che ha 4GB di RAM in più e offre storage fino a 512GB) i sensori sono tre: quello principale da 50 Megapixel Quad Bayer con apertura f/1.85, un secondo sensore da 12 Megapixel ultra grandangolare con apertura f/2.2 e angolo di azione pari a 125,8°, e un terzo sensore-teleobiettivo da 48 Megapixel (Quad Bayer) con apertura f/3.5 e di zoom 5x digitale e funzionalità Super Res Zoom fino a 30x. Tutti e due i dispositivi integrano

selfie camera da 10.8 Megapixel con apertura da f/2.2 e ripresa di angolo fino a 92.8°.

Google evidenzia (qui i dettagli sui due dispositivi) una nuova modalità Cinematic Blur che – sulla falsariga dell’equivalente modalità Cinema degli iPhone 13/14, consente di registrare video con una profondità di campo ridotta e aggiungere transizioni della messa a fuoco per un aspetto cinematografico.

Diverse le migliorie lato software; oltre ad estendere il raggio d’azione dello Zoom, è stata migliorata la funzionalità Macro Focus che consente di scattare da 3cm, è presente l’Inquadratura Guidata per i selfie che consente a persone non vedenti o ipovedenti di scattare selfie con una guida audio; è possibile registrare video HDR a 10 bit (con una gamma di colori più ampia), e la funzionalità “Foto Nitida” permette di recuperare foto sfocate grazie al machine learning.

I prezzi di Google Pixel 7 – disponibili nei colori Bianco ghiaccio, Nero ossidiana e Verde cedro – partono da 649€; i prezzi di Google Pixel 7 Pro – disponibili nei colori Bianco ghiaccio, Nero ossidiana e Grigio verde- partono da 899€.

Pixel 7 e Pixel 7 sono già pronti per i preordini sia su Amazon che sul Google Store. I dispositivi saranno disponibili dal 13 ottobre. Fino al 17 ottobre, con l’acquisto di Pixel 7 Pro, vengono offerti Pixel Buds Pro o Pixel Watch. Per l’acquisto di un Pixel 7, è possibile scegliere tra auricolari o (in alcuni Paesi) uno sconto di 219€ sul Pixel Watch (smartwatch dell’azienda che – almeno per ora – non vedremo in Italia).