Google sostituirà gli speaker Mini e Google Home bloccati

Google ha promesso che alcuni dispositivi Google Home bloccati in seguito a un aggiornamento firmware, verranno sostituiti. Nelle scorse settimane, sono stati riferiti problemi da utenti di dispositivi Google Home e Mini, bloccati in seguito a un aggiornamento firmware e diventati inutilizzabili. I dispositivi in questione mostrano luci LED lampeggianti: risulta impossibile eseguire il riavvio e qualsiasi tentativo di reset sembra inutile.

Gli utenti interessati dal problema si sono messi in contatto con il team di supporto di Google ma a quanto pare un fix non è possibile, nonostante ripetuti tentativi di reset e ripristino vario. A fine settembre Google aveva fatto sapere di stare indagando il problema. Ora l’inconveniente è ufficialmente riconosciuto anche se, a loro dire, non si è trattato di un problema ampiamente diffuso. Google sostituirà ad ogni modo i dispositivi “briccati”, indipendentemente se questi erano o meno in garanzia. In aggiunta, un ulteriore fix è stato previsto, una contromisura che dovrebbe impedire in futuro il verificarsi di simili problemi.

“Siamo a conoscenza che un piccolo numero di dispositivi Google Home e Google Home Mini, sono stati colpiti da un problema che impedisce ai dispositivi di funzionare”, riferisce la multinazionale di Mountain View riportata da 9to5Google. “Abbiamo un fix che impedirà il verificarsi del problema e sarà distribuito presto”. “Stiamo sostituendo i dispositivi interessati dal problema”.

Prima di chiedere la sostituzione dei dispositivi Google Home bloccati, la società suggerisce di provare il reset del dispositivo seguendo le istruzioni qui riportate. Se il ripristino non funziona, è necessario contattare il supporto tecnico di Google per ottenere la sostituzione del dispositivo Google Home o Mini.