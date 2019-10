iPhone 11 contro iPhone 11 Pro, quale acquistare?

Negli ultimi anni Apple si è data un po’ da fare per mettere in crisi l’utente con l’uscita di modelli in concorrenza diretta tra loro.

Anche quest’anno tra iPhone 11 e iPhone 11 Pro potrebbero sorgere dubbi nella scelta dello smartphone da acquistare. E’ vero, il top di gamma rimane uno, ma anche il modello più economico ha dalla sua caratteristiche di tutto rispetto che contribuiscono a suscitare punti interrogativi: vale la pena di acquistare iPhone 11 Pro, o il modello più economico è la scelta da fare? In questo articolo proviamo a sciogliere i dubbi.

Design

Tra i due dispositivi ci sono numerose differenze dal punto di vista dei materiali. iPhone 11 Pro‌ ha la stessa struttura in vetro di ‌iPhone 11‌, ma presenta una finitura opaca di maggior pregio sul retro. Invece di avere un telaio in alluminio, il modello Pro è realizzato in acciaio inossidabile. Infine i bordi del display sono più sottili. Ma se parliamo di design è difficile trovare differenze radicali. iPhone 11 è infatti molto simile nello stile ad iPhone 11 Pro.

Del resto, anche il precedente iPhone XR era simile ad iPhone XS e visto che iPhone 11 è (quasi) identico ad iPhone XR e iPhone 11 Pro è (quasi) identico ad iPhone XS, il parallelismo è servito. Quando si confrontano iPhone 11 e iPhone 11 Pro non stiamo parlando, di due gemelli ma se si dovesse scegliere in base al design si dovrebbe dire che non siamo di fronte un elemento che costituisce la base di discussione.

Dimensioni

S‌e nel complesso i due terminali risultano simili per estetica, le dimensioni potrebbero già effettivamente fornire un indizio importante per orientare la scelta. iPhone 11‌ è più grande di iPhone 11 Pro: stiamo parlando di un telefono lungo 150,9 mm x 75,7 mm di larghezza e 8,3 mm di spessore, iPhone 11 Pro è 144 x 71,4 x 8,1 mm. Anche il peso è a vantaggio di iPhone 11 Pro, con 188 grammi contro 194 grammi. Naturalmente, questo è in gran parte dovuto alla diagonale, che su iPhone 11 è da 6,1 pollici, mentre iPhone 11 Pro è da 5,8 pollici.

Il confronto con iPhone 11 Pro Max è invece sbilanciato a favore di quest’ultimo, significativamente più grande: 158 X 77,8 X8,1 mm.

Da questo punto di vista, sempre al netto delle preferenze personali, riteniamo iPhone 11 Pro il modello preferibile: la diagonale da 5,8 pollici è quella che sembra offrire un ottimo compromesso tra vasta area del display, pur offrendo un dispositivo ancora maneggevole, più facile da utilizzare ad una mano e da mettere in tasca.

Colori

Se amate i colori, allora la scelta di quale modello acquistare sarà piuttosto facile. Mentre iPhone 11 Pro è disponibile in Midnight Green, Silver, Space Grey e Gold, iPhone 11‌ è disponibile in viola, giallo, verde, nero, bianco e rosso. ‌Chi vuole un tocco di colore dovrà propendere per il modello più economico, salvo acquistare il Pro e mettere una cover colorata.

Schermo

‌Sulle diagonali si è già detto, ma anche dal punto di vista della tecnologia impiegata, iPhone 11‌ Pro ha da dire qualcosa in più rispetto al modello più economico. iPhone 11 propone un display LCD “Liquid Retina HD” da 6,1 pollici, mentre la famiglia ‌di iPhone 11 Pro‌ ha un display OLED “Super Retina XDR”, naturalmente più nitido, con una risoluzione più elevata e una densità di pixel per pollici sensibilmente più alta: 2436×1125 pixel a 458 ppi per il Pro, 1792×828 pixel a 326 ppi per il modello entry level.

C’è da dire che l’LCD su ‌iPhone 11‌ fornisce colori realistici, ma l’OLED sul Pro‌ è più luminoso alla luce del sole, può visualizzare neri profondi e reali, ed offrire maggiori dettagli nelle aree luminose. Tra le altre, il pannello del Pro è in grado di supportare film HDR su iTunes. Inoltre, iPhone 11 Pro è in grado di sfruttare a dovere la modalità dark, spegnendo letteralmente il display sugli sfondi neri, portando ad un risparmio di energia del 30% in una intera giornata di utilizzo.

Quanto alla luminosità, ‌iPhone 11‌ raggiunge un picco di 625 nits, l’11 Pro‌ raggiunge una luminosità massima di 800 nits. Entrambi i modelli supportano la tecnologia True Tone e l’Haptic Touch, che di fatto ha sostituito il 3D touch, non più presente. Anche il contrasto tipico è a tutto favore del modello Pro, da 2.000.000:1, contro il 1400:1 di iPhone 11.

E’ chiaro che tra i due pannelli quello del modello Pro è il più efficiente, ma il modello LCD è una delle principali armi di Apple per ridurre il costo di iPhone 11‌, e il pannello risulta certamente ottimo per la maggior parte dell’utenza che usa il terminale per navigare casualmente tra le app, i social media e rimanere in contatto con amici e familiari tramite Messaggi e le app di messaggistica istantanea.

Prestazioni

E qui viene il bello: i due smartphone hanno lo stesso cuore pulsante. Sia ‌iPhone 11‌, che ‌iPhone 11 Pro‌ sono alimentati dal chip Bionic A13 di Apple, che l’azienda afferma di essere la CPU più veloce di sempre vista in uno smartphone. Almeno fino ad oggi.

Nel dettaglio, l’A13 presenta quattro core ad alta efficienza, fino al 20 percento più veloci, e in grado di consumare il 40 percento in meno di energia rispetto all’A12 Bionic, affiancati da due core ad alte prestazioni, fino al 20 percento più veloci e al 30 percento più efficienti, rispetto al chip precedente.

Se si dovesse guardare alla CPU, converrebbe certamente acquistare il modello più economico: nell’uso di tutti i giorni sarà difficile accorgersi di effettive differenze di prestazioni tra i due modelli.

Batteria e autonomia

Grazie alla maggiore efficienza del chip A13 Bionic, l’iPhone 11 ha una durata della batteria fino a un’ora in più rispetto al precedente iPhone XR. L’autonomia del nuovo modello, afferma Apple, è di 17 ore di riproduzione video offline, fino a 10 ore di streaming video tramite Wi-Fi e fino a 65 ore di riproduzione audio.

iPhone 11 Pro‌ ha una durata della batteria fino a quattro ore superiore a quella dell’iPhone XS, con possibilità di arrivare a 18 ore di riproduzione video offline, fino a 11 ore di streaming video tramite Wi-Fi e fino a 65 ore di riproduzione audio.

‌Da questo punto di vista non c’è una grossa differenza, e probabilmente nell’utilizzo reale non vi accorgerete nemmeno delle differenze. Anche perché l’autonomia dipende molto dall’uso che se ne fa. Solo un massiccio utilizzo della modalità dark potrebbe effettivamente portare il modello Pro ad avere un vantaggio notevole.

La differenza c’è, ed eccome, se confrontiamo iPhone 11 Pro Max con iPhone 11 Pro. Nei nostri test abbiamo verificato che il modello top riesce a fornire facilmente due giorni di attività (non troppo intensa) contro un giorno e mezzo di iPhone 11.

Tutti e due i modelli supportano la ricarica wireless su pad Qi, nonché la ricarica rapida tramite caricabatterie USB-C da 18 W, o superiore, e cavo Lightning a USB-C. In questo modo si otterrà una ricarica del 50 percento in 30 minuti. La differenza sta nel fatto che ‌iPhone 11 Pro‌ include un caricabatterie da 18W e un cavo da Lightning a USB-C nella confezione, mentre ‌iPhone 11‌ non include alcuno di questi accessori e viene fornito con il preistorico caricabatterie da 5W e il cavo da Lightning a USB-A.

Fotocamere

Il reparto fotocamere è una delle principali differenze tra ‌iPhone 11‌ e ‌iPhone 11 Pro‌ (e 11 Pro Max che da questo punto di vista è del tutto identico ad iPhone 11 Pro), anche se anticipiamo subito come entrambi i telefoni sono in grado di fare foto eccellenti.

Per iniziare, ‌la differenza sta nel numero di camere: iPhone 11‌ ne ha due sul posteriore, mentre iPhone 11 Pro ha un sistema a tripla camera. Sul frontale, la camera selfie è la invece stessa. Sul modello più economico il sistema a doppio sensore è da da 12 megapixel, con obiettivi grandangolari (apertura 1.8 / 1,8) e ultra wide (apertura 2.4 / 2,4). Con l’ultra grandangolo, è possibile “rimpicciolire” a 0,5x per inquadrature più ampie senza dover fare un passo indietro.

iPhone 11 supporta, come iPhone 11 Pro, anche la nuova modalità notturna per migliorare le immagini in condizioni di scarsa luminosità, le regolazioni automatiche, la stabilizzazione ottica dell’immagine, lo zoom digitale fino a 5x, lo zoom ottico 2x, il flash True Tone più luminoso, la modalità Ritratto con sei effetti e la funzione Smart HDR.

La differenza principale della fotocamera ‌iPhone 11 Pro‌ si trova nella sua terza fotocamera con teleobiettivo (apertura ƒ/2.0). Ciò significa che il modello Pro ha tre obiettivi in totale: ultra grandangolare, grandangolare e teleobiettivo. Guadagna anche la doppia stabilizzazione ottica dell’immagine che rappresenta uno dei motivi di maggior rilievo del comparto camere del modello più costoso. Il vantaggio principale del teleobiettivo è che consente di ingrandire i soggetti distanti senza perdere dettaglio. Ma va anche detto che il sensore aggiuntivo e la lente che lo serve consentono di avere uno sfocato migliore e più preciso

Entrambi i dispositivi offrono il supporto agli “slofies“, ovvero i video selfie al rallentatore con la fotocamera frontale. Inoltre, entrambi i dispositivi offrono sei effetti di Ritratto illuminazione.

Ancora, nelle similitudini rientra la presenza del Neural Engine di terza generazione, che consente lo Smart HDR, offrendo risultati più naturali in ogni scatto. In autunno Apple abiliterà un nuovo sistema di Deep Fusion, che utilizzerà l’apprendimento automatico avanzato per l’elaborazione di foto pixel per pixel, per migliorare la trama nelle foto, i dettagli e ridurre il rumore.

Connettività

Sia ‌iPhone 11‌, che ‌iPhone 11 Pro‌ includono il Wi-Fi 802.11ax e LTE di classe Gigabit, il che significa che in termini di prestazioni cellulare tutti i modelli di iPhone 2019 offriranno prestazioni simili. Entrambi includono il supporto al Bluetooth 5.0 e dispongono di lettori NFC per Apple Pay.

Recensioni

A questo indirizzo la nostra recensione sull’entry level di Apple.

iPhone 11 Pro

Qui potete leggere la nostra prova di iPhone 11 Pro.

Prezzi

Prezzo iPhone 11 Pro 5,8 pollici

iPhone 11 Pro 5,8 pollici 64 GB – 1.189,00 Euro;

iPhone 11 Pro 5,8 pollici 256 GB – 1.359,00 Euro;

iPhone 11 Pro 5,8 pollici 512 GB – 1.589,00 Euro;

Prezzo iPhone 11

iPhone 11 64 GB – 839,00 euro

iPhone 11 128 GB – 889,00 euro

iPhone 11 256 GB – 1.009,00 euro

Conclusioni

Se dovessimo consigliare quale smartphone scegliere tra i due sceglieremmo iPhone 11. Si tratta di un ottimo smartphone a cui non manca davvero nulla. Condivide con il fratello maggiore tantissime caratteristiche e funzionalità, ad iniziare dal design, per finire alla CPU. La vera differenza tra i due modelli è nella fotocamera e quindi nell’assenza del terzo sensore tele sul modello più economico. Ciò nonostante iPhone 11 realizza comunque ottimi scatti. Autonomia paragonabile (anche se iPhone 11 Pro Max è superiore), esperienza d’uso complessiva pure. E’ chiaro, se non potete fare a meno di un display OLED non vi resta che scegliere il modello più costoso.