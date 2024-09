Su YouTube arrivano nuove funzioni che sfruttano l’AI

Pubblicità

Su YouTube sono in arrivo nuove funzionalità, alcune delle quali – come ormai prevedibile – sfrutteranno l’Intelligenza Artificiale.

Alcune novità sono destinate ai content creator ma una riguarda anche i fruitori di contenuti. YouTube ha fatto sapere che integrerà in Dream Screen (funzionalità di AI generativa) il tool “Google Veo“, strumento che permette di generare video direttamente da testi.

Dream Screen, come accennato, è una funzionalità di AI generativa presentata come in grado di “dare vita all’immaginazione”, permettendo di creare contenuti partendo da testi (in inglese). YouTube riferisce che intende arricchire questa funzionalità, permettendo di generare “coinvolgenti sfondi” con vari stili e clip di qualità di sei secondi.

Altra novità destinata ai creator sono “Jewels” e regali, oggetti digitali che gli utenti potranno inviare durante eventi in live streaming per interagire con i creator e partecipare alle dirette.

Una funzione denominata “Hype” (già testata in alcuni mercati) consente agli utenti di esprimere sostegno ai creator attraverso una classifica basata sui punti hype ottenuti dai video.

introducing fresh features to supercharge your creativity, community & business, including: ✨ AI-powered tools to ignite your imagination

🤗 deeper ways to connect with *your* people

💰 fun new opportunities to make money pic.twitter.com/0V2yWolR11 — YouTube (@YouTube) September 18, 2024

Una novità interessante per gli utenti è lo strumento di doppiaggio automatico con supporto di più lingue, italiano compreso. YouTube sta testando anche il “parlato espressivo”, tecnologia che dovrebbe tenere conto nel doppiaggio automatico anche del tono, dell’intonazione e dei suoni ambientali, rendendo accessibili i contenuti a livello globale.

YouTube ha fatto sapere che i creator potranno sfruttare strumenti AI per generare miniature direttamente da YouTube Studio e anche rispondere ai follower con commenti assistiti dall’AI.

