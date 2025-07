Da Lightning a USB-C, la custodia che aggiorna i vecchi iPhone

Apple passa a USB-C e lascia nella polvere chi ha un iPhone con Lightning, ma c’è chi non si rassegna. È il caso di Ken Pillonel, l’ingegnere svizzero noto per aver realizzato nel 2021 il primo iPhone con porta USB-C perfettamente funzionante. Oggi quel progetto sperimentale prende finalmente la forma di un prodotto commerciale: si chiama Obsoless, ed è una custodia pensata per convertire il connettore Lightning in una porta USB-C su iPhone meno recenti.

Compatibilità e funzionalità principali

L’idea alla base è semplice: evitare di sostituire un telefono ancora valido solo perché utilizza un cavo diverso, grazie a una custodia rigida a due parti che si aggancia allo smartphone integrando un connettore USB-C nella parte inferiore destra.

La custodia permette la ricarica rapida fino a 9V, il trasferimento dati verso il computer, la compatibilità con CarPlay e la ricarica tramite MagSafe. Integra anche uno slot per una SIM di riserva, utile in viaggio, e un piccolo gancio per laccetto.

Il guscio è compatibile con diversi modelli di iPhone, tra cui iPhone XS, XS Max, XR e SE di seconda generazione, tutti ancora aggiornati a iOS 18, anche se solo il SE, al momento, è tra quelli destinati a ricevere anche iOS 26.

I limiti imposti da Apple

Non tutto però è accessibile tramite il connettore USB-C della custodia. Il supporto garantito riguarda soltanto la ricarica veloce, il trasferimento dati e CarPlay. Tutto il resto non è ufficialmente compatibile, a causa delle restrizioni imposte da Apple agli adattatori Lightning. Questo impedisce, ad esempio, l’alimentazione di dispositivi esterni: per collegare accessori come DAC, storage esterni o cuffie cablate sarà necessario rimuovere temporaneamente la custodia e tornare al connettore originale.

Nonostante questi limiti, chi ha già un ecosistema USB-C e utilizza ancora un iPhone con Lightning troverà in Obsoless una soluzione pratica, funzionale e accessibile.

Prezzo, disponibilità e prospettive

La custodia è in vendita tra i 45 e i 49 franchi svizzeri, tasse incluse, a seconda del modello. La spedizione avviene anche verso l’Italia. La prima produzione è andata esaurita rapidamente, ma l’azienda ha annunciato una nuova disponibilità entro la fine di agosto.

Ken Pillonel ha già applicato la stessa filosofia ad altri prodotti Apple, come AirPods e AirPods Max, realizzando custodie USB-C dedicate. Aveva anche creato, tra le altre cose, un Android con porta Lightning. Il progetto Obsoless, in questo senso, sembra essere solo il primo passo di una linea più ampia di accessori pensati per ridare fiato all’hardware esistente, riducendo la dipendenza da adattatori e cambi obbligati.