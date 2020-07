Google Meet arriva in Gmail anche su Android

Continuano gli sforzi di Google per potenziare i suoi servizi di videoconferenza. Annunciata già settimane fa, l’integrazione di Meet all’interno di Gmail sembra completarsi in queste ore, con l’arrivo della scheda Meet sul client di posta Android.

Come già anticipato, l’app per le videochiamate Meet si troverà spazio all’interno Gmail su Android e iOS. Il roll out era già iniziato, viene completato prroprio in queste ore, con l’arrivo di questo nuovo menù, che sarà abilitato in via predefinita, ma che potrà essere nascosto manualmente dalle Impostazioni dell’app Gmail.

Questa novità sarà disponibile per tutti gli utenti, ma le chiamate dei clienti non G Suite (cioè gratuite) saranno limitate a 60 minuti. Tale limitazione, però, sarà valida a partire da 30 settembre prossimo, data entro la quale, invece, anche i clienti gratuiti, potranno effettuare video chiamate per un tempo sensibilmente più lungo.

Ad ogni modo, in futuro, gli utenti di G Suite avranno accesso a più di un semplice Meet. Google ha in programma di trasformarlo in una sorta di hub per i suoi servizi aziendali, confermando solo pochi giorni fa che l’integrazione di Google Chat, Docs and Rooms sta arrivando anche nelle sue app iOS e Android.

Come tutti i servizi di videochiamata, come ricorda anche engadget, anche Meet ha visto un aumento degli utenti attivi dall’inizio della pandemia. Alla fine di aprile, Google ha affermato di aver contato tre milioni di nuovi utenti ogni giorno con un aumento giornaliero dei partecipanti alle riunioni superiore ai 100 milioni.

Giusto per fare qualche paragone, sempre ad aprile, l’utilizzo di Zoom ha raggiunto il picco di oltre 300 milioni di partecipanti al giorno e le piattaforme di messaggistica, da WhatsApp a Telegram e Facebook, stanno correndo per aggiungere e migliorare le proprie opzioni di videochiamata.

A questo indirizzo un approfondimento con tutti i trucchi per usare a meglio Google Meet.

