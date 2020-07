ASUS ROG Strix XG17AHP, in Italia il monitor portatile per gamers con il refresh rate a 240 Hz

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia di ROG Strix XG17AHP, definito il monitor portatile “con il più alto refresh rate al mondo”.

Strix XG17AHP è dotato di un display IPS da 17.3” Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 240 Hz. La batteria integrata da 7800 mAh offre fino a 3.5 ore di gioco in movimento al massimo frame rate. È possibile sfruttare la tecnologia di ricarica rapida che consente di giocare per due ore a 240 Hz dopo un’ora di carica. Le porte USB Type-C (USB-C) e le uscite micro-HDMI consentono di collegarsi facilmente a smartphone, computer portatili, console, videocamere e altri dispositivi.

Strix XG17AHP è spesso 1 cm e pesa 1060 grammi, include in più un treppiede ROG, una Smart Cover e una borsa ROG.

Il produttoe promette “un gameplay super fluido” grazie al refresh rate a 240 Hz. È supportata la tecnologia VESA Adaptive-Sync che adatta automaticamente il frame rate del monitor a quello della GPU in un range compreso tra 48 e 240 Hz. Adaptive-Sync previene quello che in gergo si chiama “screen tearing” e mantiene l’azione sullo schermo fluida, anche se il frame rate scende al di sotto della frequenza natia.

La batteria integrata da 7800 mAh offre fino a 3.5 ore di gioco a 240 Hz per carica. La tecnologia di ricarica rapida consente di giocare per due ore a 240 Hz dopo un’ora di carica. Una delle porte USB-C consente di alimentare il monitor che può quindi essere caricato mentre è connesso a un computer portatile, alla presa della corrente o ad un power bank. L’altra porta USB-C viene usata per l’ingresso DisplayPort, mentre l’uscita micro-HDMI 2.0 gestisce il segnale audio e video di console e periferiche da gioco. Una coppia di altoparlanti integrati da 1 watt fornisce l’audio per chi preferisce non utilizzare le cuffie mentre gioca.

Con Strix XG17AHP è incluso ROG tripod, treppiede targato ROG, una Smart Cover e una borsa ROG, soluzione indicta come “definitiva” per il gioco in movimento. Il treppiede ROG rende Strix XG17AHPE più simile a un monitor tradizionale ed è dotato di un semplice meccanismo di sgancio. L’altezza del display è regolabile per permettere il posizionamento al di sopra dello schermo di computer portatili. Quando ripiegato, il treppiede ROG entra in qualsiasi borsa per computer portatili.

Il prezzo di listino in Italia di ROG Strix XG17AHP è di 599,99€ IVA inclusa.