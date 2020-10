Google Meet offre Q&A e sondaggi a pagamento

Google continua a rafforzare i suoi servizi per la piattaforma Meet, considerando l’ancora crescente domanda da parte degli utenti, che lo utilizzano come principale strumento di lavoro durante i blocchi legati al coronavirus. A partire dall’8 ottobre, il servizio di chat video aggiungerà funzionalità di domande e risposte e sondaggi per i clienti aziendali a pagamento, secondo un post sul blog degli aggiornamenti di G Suite.

La funzione “Domande e risposte” consentirà a coloro che ospitano o moderano una chat di offrire ai partecipanti la possibilità di inviare domande. Gli altri partecipanti potranno votare a favore delle domande inviate e i moderatori potranno scegliere a quali domande rispondere. Tutte le domande saranno inviate automaticamente agli ospitanti dopo la riunione. Google afferma che questa funzione può essere particolarmente utile per insegnanti e aziende.

I moderatori possono creare sondaggi che rimangono visibili solo ad altri mod finché non decidono di renderli pubblici. Quando un sondaggio viene chiuso, i moderatori ricevono i risultati, che possono condividere con i partecipanti. Alla fine della riunione, agli ospitanti saranno inviati automaticamente i risultati del sondaggio.

Le nuove funzionalità vengono rilasciate tramite un’implementazione graduale che inzieirà a palesarsi dal prossimo 8 ottobre, il che significa che potrebbero essere necessarie fino a due settimane per la visualizzazione delle funzionalità a tutti gli utenti. Domande e risposte e sondaggi saranno disponibili solo per gli utenti con account a pagamento, come G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education.