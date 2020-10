In un brevetto di Apple un iPhone sottile che supporta il Reverse Charging wireless

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple per un iPhone con un design che prevede il reverse charging (la possibilità di ricaricare altri dispositivi che a loro volta supportano la ricarica senza fili) e magneti per il collegamento di dispositivi e accessori quali Apple Watch o la custodia degli AirPods. Nella parte inferiore dell’ipotetico futuro iPhone è prevista anche la possibilità di collegare una Apple Pencil. Nei disegni non si vede, invece, la otocamera frontale.

Del brevetto in questione riferisce il sito PatentlyApple; dalla documentazione ottenuta dal Patent Office, si evince l’uso di nuovi materiali con strati in fibbra di vetro, fibra di carbonio o un ibrido tra fibra di carbonio e fibra di vetro. In alcune varianti la struttura include almeno uno strato in acciaio, titanio, alluminio o altri materiali.

La componente funzionale può essere inferiore a 0,2mm dalla porzione della superficie esterna definita dallo strato esterno. La componente funzionale evidenziata nel brevetto prevede una serie di magneti, antenna, connessioni e cavi, una batteria e un dissipatore termico.

Secondo Apple l’aumento della prossimità dei componenti funzionali nell’involucro verso l’ambiente esterno permette di migliorare l’efficienza dei componenti e della ricarica a induzione.

Il brevetto in questione risale a luglio del 2019. Come sempre quando si parla di brevetti di Cupertino, non è dato sapere se questo ipotetico iPhone rimarrà solo un’idea o se invece Apple deciderà di trasformarlo in un prodotto reale. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.