Google Nearby Share semplifica il trasferimento file tra Windows e Android

Presentato in anteprima nell’ambito del CES di Las Vegas del 2022, Google ha ora presentato la beta di Nearby Share per PC Windows, software che promette di semplificare il trasferimento dei file da smartphone e tablet Android a PC.

La versione beta di Nearby Share per Windows è disponibile da questo indirizzo (non è ancora scaricabile da tutte le nazioni e l’Italia non fa parte del primo gruppo di Paesi che possono accedere al programma), richiede Windows 10 (la versione a 64 bit) e non è al momento supportato Windows per ARM.

È richiesta l’attivazione del Bluetooth e del W-iFi per consentire il trasferimento dei file (l’area di condivisione arriva fino a 5 metri). Il trasferimento è protetto con la crittografia end-to-end (E2E). L’applicazione promette di semplificare la condivisione dei file tra PC Windows e Android, e viceversa. Dopo l’installazione è possibile inviare file ai dispositivi Android nelle vicinanze o inviare file al PC in base a come sono impostate le preferenze di visibilità del dispositivo.

Il trasferimento può avvenire sia in tempo reale (con l’applicazione aperta sul PC), sia in background, alla stregua di quanto consente di fare AirDrop di Apple tra Mac e iPhone e viceversa. Se telefoni e tablet sono collegati allo stesso account Google, i trasferimenti avviene accettando i file automaticamente, senza bisogno di autorizzazioni da parte degli utenti. È ad ogni modo possibile inviare e ricevere file anche da e verso altri utenti, modificando le impostazioni di condivisione di Nearby Share.

L’app supporta il drag&drop, è compatibile con smartphone e tablet Android, e sarà in seguito ampliata con il supporto di altri dispositivi Google, inclusi i Chromebook.