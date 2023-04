Tesla segna record di produzione e consegne a inizio 2023

Tesla ha pubblicato il suo primo report di produzione e consegne del 2023: come già accaduto nel quarto trimestre del 2022, il produttore automobilistico guidato da Elon Musk ha stabilito un nuovo record di consegne, anche se ha mancato le stime del Wall Street.

Nel dettaglio, Tesla ha annunciato di aver consegnato 422.875 veicoli elettrici nei primi tre mesi dell’anno e prodotto 440.808 veicoli nello stesso periodo temporale, un nuovo record per l’azienda.

L’analista indipendente che si firma Troy Teslike ha previsto che l’azienda avrebbe consegnato 427.000 veicoli nel primo trimestre. In ogni caso il totale finale rappresenta un aumento del 36% rispetto alle 310.048 consegne dell’anno precedente e del 4% rispetto alle 405.278 consegne del Q4 2022.

Model 3 e il Model Y hanno costituito la maggior parte delle consegne di Tesla nel primo trimestre del 2023, con 412.180 veicoli consegnati entro la fine di marzo, mentre le più costose Model S e il Model X hanno segnato solo 10.695 consegne nello stesso periodo di tempo, in calo rispetto alle 17.147 consegne del trimestre precedente.

Sarà interessante osservare gli effetti degli ultimi numeri di Tesla sul suo bilancio. L’azienda ha fortemente ridotto i prezzi delle sue aute elettriche nei primi tre mesi dell’anno, come nel caso di Model 3 passata a 44.900 euro dal precedente prezzo di 57.490 euro, mentre per il modello Long Range il listino è passato a 52.990 euro al posto dei precedenti 64.490 euro.

Anche la Model Y ha subito ritocchi al ribasso dei prezzi di partenza. Model Y è passata a 46.990 euro, contro i 49.990 euro precedenti, mentre la versione con più autonomia Long Range è passata da 65.990 euro a 53.990 euro, con uno sconto netto del 18,2%. In questo caso, il modello Performance di Model Y ha subito ritocchi di prezzo da 71.990 euro a 63.990 euro, con uno sconto di poco superiore all’11%: ricordiamo che questo modello vanta una autonomia di 514 km.

Pertanto, nonostante i record, sarà interessante notare come le vendite con prezzi ribassati abbiano influito sul bilancio del colosso. Non sarà necessario attendere molto per scoprirlo, considerando che Tesla pubblicherà i suoi risultati completi del primo trimestre il 19 aprile.

