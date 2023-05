Google adotta Passkey per sostituire le password

Google ha annunciato finalmente il supporto a Passkey, lo standard alternativo alle classiche password testuali. L’obiettivo di Big G è quello di rendere più semplice e sicuro l’accesso agli account Google. Il colosso segue, così, le orme di Apple, che ha integrato le chiavi di accesso con il lancio di iOS 16, rese disponibili anche da iPadOS 16.1, oltre che su macOS Ventura.

Ricordiamo che Passkey è uno standard di settore sviluppato dalla FIDO Alliance e dal World Wide Web Consortium, quindi l’integrazione di Google funzionerà anche su dispositivi Apple, oltre che su altri dispositivi in grado di supportare questa funzionalità.

L’anno scorso – insieme a FIDO Alliance, Apple e Microsoft – abbiamo annunciato che avremmo iniziato a lavorare per supportare le chiavi di accesso sulla nostra piattaforma come alternativa più facile e sicura alle password. E oggi, in vista della Giornata mondiale delle password, abbiamo iniziato a implementare il supporto per le chiavi di accesso agli account Google su tutte le principali piattaforme. Saranno un’opzione aggiuntiva che le persone possono utilizzare per accedere, insieme a password, verifica in 2 passaggi (2SV), e altri ancora

Le chiavi di accesso sono più facili da usare e più sicure delle password perché consentono agli utenti di accedere ad app e siti nello stesso modo in cui sbloccano i propri dispositivi: attraverso un’impronta digitale, una scansione del viso o un PIN di blocco schermo. Non solo facilità di accesso, ma anche sicurezza: le chiavi di accesso sono resistenti agli attacchi online come il phishing, risultando così più sicure di codici SMS.

Come creare una Passkey per l’account Google

Per creare una passkey gli utenti di Google possono accedere al proprio account Google e scegliere l’opzione “Crea una passkey”. Le chiavi di accesso su dispositivi iOS e Mac si sincronizzano con il portachiavi iCloud per motivi di sicurezza e gli accessi vengono autenticati con Face ID o Touch ID.

Google afferma che il passaggio alle chiavi di accesso richiederà tempo, motivo per cui le password tradizionali e la verifica in due passaggi funzioneranno ancora per gli account Google.

