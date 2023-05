Anche Samsung ha il suo iMac

Samsung ha il suo PC Windows tutto in uno in stile molto iMac: il colosso della telefonia mobile Android è rientrato nello spazio dei PC desktop proprio in questi giorni, anche se non in tutte le nazioni. Dopo i PC tower nel 2016 l’azienda era completamente scomparsa dallo spazio dei PC desktop, essendosi concentrata sui portatili, compresi i modelli ibridi 2-in-1. Le cose stanno per cambiare: ecco il nuovo PC Windows tutto in uno di Samsung in stile molto iMac.

Oggi Samsung ha rilasciato tre nuovi modelli di desktop. Il primo è un modello tutto in uno, in diretta competizione con iMac di Apple, mentre gli altri due sono modelli desktop tower.

Il rientro di Samsung nello spazio desktop sembra essere una mossa studiata a tavolino: nel 2024 i potenti processori basati su ARM di nuova generazione di Qualcomm, nominati Oryon, saranno destinati a sfidare i processori Apple Silicon serie M di Apple per Mac. I nuovi processori Qualcomm supporteranno anche nuovi fattori di forma come dispositivi ibridi notebook – tablet che utilizzeranno display di Samsung.

Una particolarità di questo PC windows tutto in uno di Samsung è la porta sul retro che permette agli utenti di aggiornare facilmente la memoria RAM. Inoltre, è dotato di un ampio display da 60,5 cm (23,62 pollici) e di un altoparlante con tecnologia audio 3D Dolby Atmos applicata. L’All-in-One di Samsung sarà disponibile in bianco, con prezzi che partano da 1,21 milioni di won, circa 815 euro.

Tower PC Samsung

Al di là di questo desktop stile iMac, Samsung lancerà anche due PC Tower. Ovviamente, anche questi disporranno di una porta laterale per aggiornare facilmente la memoria, l’unità SSD, la scheda grafica, oltre poter pulire facilmente l’interno. Ad ogni modo, sia i prodotti tower che quelli slim sono dotati di schede grafiche Nvidia per supportare giochi di fascia alta.

Il prezzo per il tower disponibile in nero è di 760.000 won (circa circa 514 euro), mentre quello slim in bianco o nero parte da 1,16 milioni di won (circa 785 euro). I nuovi PC Samsung sono disponibili in Corea del Sud e al momento non è dato sapere se saranno commercializzati anche in altri stati.

Con i nuovi computer Samsung introduce anche nuove funzionalità via software e app che permettono di sfruttre insieme più dispositivi del marchio: Quick Share per la condivisione di file con tutti i dispositivi Galaxy, Multi Control per consentire agli utenti di utilizzare la tastiera e il mouse del PC con tablet e smartphone Galaxy e Second Screen, che consentirà agli utenti di collegare il tablet Galaxy al PC dando loro un secondo display su cui lavorare.

Per tutte le notizie relative al marchio Galaxy di Samsung il link da seguire è direttamente questo, mentre se siete interessati all’acquisto di un iMac ricordatevi che spesso proposti in offerta in particolari colorazioni su Amazon.