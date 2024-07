Strafogatevi di libri, Kindle Unlimited è gratis per tre mesi

Pubblicità

Se non avete mai sottoscritto l’abbonamento Kindle Unlimited avete l’occasione di fare indigestione di libri grazie all’offerta, che arriva a poca distanza dal lancio del Prime Day, grazie alla quale potrete avere il servizio per i libri e periodici, gratis per primi tre mesi.

E quando parliamo di indigestione, non scherziamo. Abbonandovi avete accesso gratuito e senza limiti a milioni di titoli in costante aumento, inclusa una selezione di riviste come Focus, Giallo Zafferano, Chi, Vogue, Vanity Fair, Men’s Health, Gente, Sorrisi e Canzoni TV e tantissime altre.

Cos’è Kindle Unlimited

L’abbonamento costa 9,99 € al mese perciò approfittando dell’offerta risparmiate 30 € provando il servizio completo, senza alcuna limitazione e da tutti i dispositivi in vostro possesso.

Kindle Unlimited infatti possiamo definirlo “il Netflix dei libri”, perché con l’abbonamento potete leggere i vostri libri preferiti in qualsiasi momento, rileggere grandi classici come l’intera saga di Harry Potter o approfittare della prova per leggere le ultime uscite senza doverle acquistare.

È come avere la biblioteca sempre in tasca perché dall’app Kindle si possono leggere tutti i libri direttamente dallo smartphone, regolando la dimensione del testo così da non affaticarsi. Se poi si possiede un e-reader Kindle, la lettura è ancora più comoda specie all’aperto grazie all’effetto carta stampata degli schermi “ad inchiostro digitale”.

I vantaggi dell’offerta odierna

Questa promozione come dicevamo è particolarmente vantaggiosa perché per tre interi mesi potete provare il servizio e leggere quel che più vi piace, approfittando anche del fatto che copre completamente la stagione estiva e quindi si potrà approfittare del maggiore tempo libero per leggere di più e quel che piace.

Se poi vi accorgete che l’abbonamento non fa per voi, vi basterà disdirlo prima della scadenza (magari impostando un promemoria con notifica per non dimenticarvene) in modo che non si attivi il rinnovo automatico che, come dicevamo, è di 9,99 € al mese. Ma avrete comunque letto libri e riviste senza sborsare un Euro.

Ulteriori informazioni

Se volete saperne di più sul funzionamento di Kindle Unlimited potete leggere questo nostro approfondimento.

L’offerta è valida fino alla mezzanotte del 17 luglio.

Click qui per abbonarsi.