Arrivano Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL a partire da 899 euro

La linea di smartphone Pixel è per molti appassionati Android una delle migliori alternative ad iPhone. Si tratta degli smartphone di prodotti direttamente da Big G, che si aggiornano puntuali con cadenza annuale. Anche quest’anno, accanto ad un nuovo Pixel Fold 9, Google ha aggiornato la linea standarda, presentando Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL.

La presentazione, non era certamente un mistero, è avvenuta durante l’evento “Made by Google” tenutosi a Mountain View. Oltre ai nuovi smartphone, il produttore ha annunciato anche il Pixel Watch 3 e i Pixel Buds 2 Pro.

Google Pixel 9

Il modello standard è il Pixel 9, che potrebbe essere definito come lo smartphone di punta entry-level di Google. Come negli anni precedenti, le maggiori differenze tra questo modello e le sue controparti Pro risiedono nel sistema di fotocamere e nel display. Invece di una configurazione a tre fotocamere, il terminale propone solo le lenti grandangolari e ultra-grandangolari, senza il teleobiettivo 5x. Inoltre, al posto di un display Super Actua, il pannello è un Actua con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento di 120Hz, sebbene Google abbia aumentato la luminosità massima del 35%, portandola a 2.700 nit rispetto al precedente modello.

Quest’anno Google ha potenziato la RAM dell’intera serie per supportare alcune funzionalità di Gemini, l’AI proprietaria, con il modello base Pixel 9 che ne beneficia maggiormente, passando da 8GB nel 2023 a ben 12GB di quest’anno.

Funzioni AI

Oltre all’hardware, le funzionalità AI di Google brillano anche nel Pixel 9. Gemini è, adesso, l’assistente di sistema predefinito, relegando Google Assistant in panchina. Inoltre, è presente la nuova funzione Pixel Screenshots che permette, in modo simile alla controversa Windows Recall, di addestrare Gemini su ciò che l’utente cattura negli screenshot. Sono presenti anche nuovi strumenti fotografici basati sull’AI, come la funzione “Add Me” che permette di inserire l’utente stesso in una foto di gruppo successivamente allo scatto, o la modalità Night Sight per panorami.

Come tutti i telefoni della serie, anche Pixel 9 sarà dotato della nuova funzionalità SOS satellitare di Google per le emergenze, anche se la funzione è attualmente attesa per “l’inverno 2024”. Sarà inoltre possibile inserire app e contenuti in uno spazio privato protetto da password, ma anche questa funzione è in arrivo, probabilmente con Android 15 a settembre.

Caratteristiche tecniche

Quanto al processore, il Pixel 9 è equipaggiato con il SoC Google Tensor G4 e il coprocessore di sicurezza Titan M2. Lo schermo Actua (OLED) ha una dimensione di 6,3 pollici e una risoluzione di 1080 x 2424 con una densità di 422 PPI. Oltre ai menzionati 12GB di RAM, propone opzioni di archiviazione da 128GB o 256GB, con l’offerta lancio che prevede il modello da 256 GB a 899 euro, proprio come quello da 128 GB.

Il terminale ha una batteria da 4.700mAh con ricarica USB-C da 45W che può raggiungere il 55% in circa 30 minuti, e supporta la ricarica wireless rapida Qi e la condivisione della batteria.

Google Pixel 9 Pro

Accanto al modello standard è stato presentato anche Pixel 9 Pro, una novità nella linea di Google, anche se condivide il nome con i precedenti Pixel. Mentre i modelli Pro degli anni passati erano significativamente più grandi del modello base, questo telefono ha le stesse dimensioni del Pixel 9 standard, ma con tutte le funzionalità Pro.

Ed allora, è il Pixel 9 Pro XL è il vero successore del Pixel 8 Pro, mentre il 9 Pro dovrebbe entusiasmare coloro che desiderano un top di gamma in un corpo più compatto.

Entrambi i modelli Pro offrono un anno gratuito di Google One AI Premium, accesso a Gemini Advanced e a Gemini in Gmail e Docs.

La fotocamera frontale dei modelli di Pixel 9 Pro prende le distanze dal modello standard: quest’ultimo mantiene infatti la fotocamera da 10,5 MP, mentre i Pro ottengono un sensore da 42 MP con binning dei diodi fotonici (PD), un campo visivo di 103° e autofocus a rilevamento di fase (PDAF).

Ancora, i modelli Pro introducono la tecnologia Super Res Zoom anche per i video, permettendo maggiori dettagli durante lo zoom digitale. Inoltre, Video Boost in Google Photos può utilizzare l’AI per aumentare la risoluzione dei video 4K a 8K, ma anche in questo caso sarà necessario attendere, con la funzione prevista a breve.

Caratteristiche tecniche Google Pixel 9 Pro

Il Pixel 9 Pro dispone di un display Super Actua (LTPO OLED) con una luminosità massima di 3.000 nit, dimensioni di 6,3 pollici e una risoluzione di 1280 x 2856 (495 PPI). Propone 16GB di RAM, opzioni di archiviazione fino a 1TB e una batteria da 4.700mAh con ricarica USB-C da 45W.

La fotocamera posteriore principale è da 50MP, affiancata da una ultra-grandangolare da 48MP e una teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 5x.

Google Pixel 9 Pro XL

Il Pixel 9 Pro XL, come già accennato, è il vero successore diretto del Pixel 8 Pro. Rispetto Pro più piccolo, il Pro XL ha un display più grande, una batteria più capiente e le velocità di ricarica più rapide. Ed infatti, anche se il terminale carica a 45W come il Pixel 9, Google afferma che in 30 minuti può raggiungere il 70% di carica, rispetto al 55% del 9 Pro nello lasso di tempo. Questo potrebbe essere dovuto a una possibile configurazione a doppia cella di potenza.

Il Pixel 9 Pro XL è dotato del SoC Google Tensor G4, un display Super Actua da 6,8 pollici con risoluzione di 1344 x 2992 (486 PPI), 16GB di RAM, opzioni di archiviazione fino a 1TB, e una batteria da 5.060mAh con ricarica USB-C da 45W.

Prezzi e disponibilità

Tutti i modelli Pixel 9 saranno disponibili nei colori Rosa peonia, Verde matcha, Grigio creta e Nero ossidiana. I Pixel 9 Pro e 9 Pro XL in Grigio creta, Rosa quarzo, Grigio ardesia e Nero ossidiana.

I preordini per tutti i dispositivi sono già aperti, anche se i primi terminali verranno consegnati a partire dal 22 agosto.

Al momento, Pixel 9 costa 899 euro nella variante da 256 GB, ma successivamente questo sarà il prezzo del modello da 128 GB. Pixel 9 Pro parte, invece, da 1099 euro, mentre il modello XL ha un listino di partenza di 1199 euro. Anche per i modelli Pro sono previsti sconti per il lancio per le varianti più capienti.

