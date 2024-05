Google Pixel 8a, il medio gamma di Big G che mancava

Oltre al primo tablet Pixel in Italia (qui la nostra recensione), Google ha ufficialmente presentato Pixel 8a, smartphone che vanta un chip Google Tensor G3 e offre molte funzionalità AI del Pixel 8 e del Pixel 8 Pro, come ad esempio le funzioni “Scatto Migliore”, “Gomma Magica Audio” e altre ancora.

I prezzi in Italia partono da 549,00 euro; il dispositivo vanta bordi arrotondati, retro opaco e cornice in alluminio lucido. Il design è indicato come resistente, con certificazione di protezione IP67, in grado di resistere a scivolamenti, cadute e polvere: secondo Big G Pixel 8a è telefono della A series “più resistente in assoluto”.

Il display Actua è più luminoso del 40% rispetto a quello del Pixel 7a e il dispositivo vanta per lo schermo la velocità di aggiornamento di 120 Hz, elemento che migliora la scorrevolezza. Due nuove opzioni colori disponibili: l’aloe (un colore in edizione limitata) e l’azzurro cielo; in alternativa sono disponibili opzioni con colorazioni neutre: nero ossidiana o grigio creta. Per la prima volta è disponibile un’opzione di archiviazione più ampia, con 256 GB.

Fotocamera

Pixel 8a vanta doppia fotocamera posteriore con un obiettivo principale da 64 megapixel e un obiettivo ultrawide da 13 megapixel. È dotato anche di una fotocamera frontale da 13 megapixel, con un ampio campo visivo, e funzionalità AI che migliorano gli scatti (si può, ad esempio, scegliere l’espressione migliorie per tutta una serie di foto, riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le preimpostazioni per rendere lo sfondo più luminoso).

Sicurezza e aggiornamenti

Sul versante sicurezza, come i Pixel 8 e 8 Pro, questo telefono funziona con l’ultimo chip Google Tensor G3, elemento che, a detta di Gogoe, rende il telefono non solo più veloce ma anche più sicuro. È dotato di un chip di sicurezza Titan M2 certificato e di una VPN integrata per una protezione aggiuntiva. Google evidenzia sette anni di supporto software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza e gli upgrade di Android.

Google Pixel 8a, prezzo e disponibilità

Il terminale Pixel 8a parte dai 549 euro ed è già disponibile per il preordine da questa pagina di Amazon e Google Store; sarà consegnato a partire dal 14 maggio, quando sarà ufficialmente disponibile su Google Store, Amazon e alcune catene (Unieuro e Vodafone).