Google Pixel invierà app in streaming a Mac, PC e Chromebook

Nei giorni del CES 2022 Google ha annunciato che entro quest’anno gli utenti ChromeOS potranno gestire le chat delle app del proprio smartphone Android direttamente sul computer, senza dover installare nuovamente la stessa app sul PC: ora due file scoperti in Android 13 per Pixel dimostrano che Google sta lavorando a una versione molto più versatile e potente di questa funzione, un sistema in grado di inviare in streaming qualsiasi app dal telefono a Mac, PC e Chromebook.

Il primo sistema permette di aprire un app su Pixel per inviarla in streaming all’interno del browser su Mac, PC e Chromebook per gestirla più comodamente, come se fosse una app installata sul computer. Un breve filmato di 9to5Google, di cui riportiamo due schermate in questo articolo, mostra una interfaccia ben realizzata e curata, con sfondo sfumato multicolore.

Nella parte principale viene mostrata l’interfaccia dell’app più gli strumenti per fermare riprendere lo streaming dell’app, tornare indietro di una pagina e anche per ridimensionare la finestra. Per effettuare lo streaming delle app Android crea uno schermo virtuale che in teoria può essere ridimensionato a piacere dall’utente, infatti è anche possibile scegliere di mostrare non solo una finestra delle dimensioni di uno smartphone ma se l’utente preferisce può scegliere anche il formato più grande stile schermo di un tablet.

Un pulsante in basso permette di accedere alla lista completa delle app installate sullo smartphone: tutte possono essere scelte e avviate, non solo quelle di messaggistica come annunciato da Google al CES. Una finestra più piccola a destra mostra il flusso di notifiche dello smartphone: se l’utente clicca su una notifica, il sistema di app in streaming mostra al volo l’app associata alla notifica selezionata.

Nel caso di Chrome OS invece il sistema di app in streaming risulta integrato con una app dedicata all’interno di Phone Hub, che mostra le notifiche dei telefono sul computer. Anche qui un clic sulla notifica apre l’app corrispondente, ma per il momento sembra non sia ancora possibile scegliere tutte le app del telefono per lo streaming.

Attualmente questa funzione sembra trovarsi in uno stadio di sviluppo meno avanzato, ma è lecito aspettarsi una maggiore integrazione visto l’ampio margine di manovra di Google sia su Android che per Chrome OS. Tenendo conto che il sistema di app in streaming di Android per Pixel su Mac, PC e Chromebook offre già una buona esperienza utente, è lecito attendersi l’annuncio o l’introduzione ufficiale in tempi brevi.

Google sta anche portando i giochi Android su PC Windows.