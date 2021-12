Marvel Eternals arriverà su Disney Plus il 12 gennaio

Il film “Marvel Eternals”, disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 3 novembre, sbarcherà su Disney Plus il 12 gennaio. Lo ha appena annunciato la Disney, per la gioia di chi intenderà rivederlo (magari sul nuovo TV ricevuto per Natale) o per chi aspettava proprio l’annuncio dello streaming per gustarsi l’ultimo capitolo della saga direttamente dal divano di casa.

La pellicola è ambientata dopo gli eventi accaduti in “Avengers Endgame”: «una tragedia inaspettata obbliga gli Eterni a uscire dall’ombra e riunire le forze contro il più antico dei nemici dell’umanità, i Devianti» recita la trama dell’opera, e il fatto che arrivi sul servizio Disney Plus subito dopo la fine delle festività non è un caso. Cade infatti nel momento perfetto per far sì che i fan della Marvel non annullino i loro abbonamenti, visto che tra qualche settimana si concluderà la trasmissione del film “Occhio di Falco” agli abbonati.

Eternals sarà disponibile per lo streaming anche nel formato Expanded Aspect Ratio di IMAX che Disney Plus ha iniziato ad usare anche con altri film della Marvel, tra cui Iron Man, il sopracitato Avengers Endgame e il più recente “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”, distribuito a novembre. Da quando su Disney Plus sono cominciati a circolare i contenuti Marvel originali, ovvero da gennaio 2021, c’è stato soltanto un mese (maggio) in cui è mancato il lancio di uno dei film del Marvel Cinematic Universe sulla piattaforma.

Secondo le indiscrezioni, Disney aveva pianificato almeno 45 giorni di esclusività per la distribuzione nei cinema di Eternals e delle altre pellicole lanciate in questo periodo, come ad esempio “The Last Duel”, “West Side Story” e “The King’s Man”. Il film di animazione “Encanto”, adatto alle famiglie, invece ha una scadenza più corta, di 30 giorni, il che potrebbe consentire all’azienda di distribuirlo su Disney Plus giusto in tempo per il fine settimana di Natale, anche se al momento non è stata annunciata alcuna data per lo streaming.

L’approdo di Marvel Eternals sullo streaming è solo l’ultimo esempio di quanto i film stiano passando sempre più rapidamente dall’uscita al cinema alla distribuzione digitale: mentre prima ci volevano “mesi” adesso il ciclo si è ridotto a 45 giorni, e con l’aumento dei numero di abbonati questa scadenza sembra essere destinata a ridursi ancora di più.