Google rallenterà le assunzioni fino al 2023

Alphabet – la società sotto il cui cappello rientra anche Google – rallenterà assunzioni e investimenti fino al 2023. Lo ha fatto sapere il CEO Sundar Pichai in una mail inviata ai dipendenti martedì 12 luglio. «Come tutte le aziende, non siamo immuni a fattore sfavorevoli alla crescita economica», ha scritto Pichai nel memo inviato ai dipendenti e di cui riferisce CNBC. «Abbiamo bisogno di maggiore spirito imprenditoriale, maggiore focalizzazione e più “fame” di quella mostrata nei tempi migliori», ha scritto ancora il CEO affermando che “le incerte prospettive economiche globali sono in cima alle priorità”.

Le azioni di Alphabet hanno segnato una flessione dall’inizio dell’anno evidenziano un esaurimento della forza positiva nel trend globale. La holding che controlla il motore di ricerca Google, ha mancato le stime degli analisti sui risultati del primo trimestre 2022 e lo Chief Financial Officer, Ruth Porat, ha già avvisato di un probabile periodo difficile in arrivo. La crescita nel primo trimestre è rallentata del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed era stata del 34% l’anno prima (con l’economia in ripresa dopo la pandemia).

Pichai nella lettera ai dipendenti riferisce che l’azienda ha assunto 10.000 persone nel secondo trimestre, spiegando che, visto il ritmo delle assunzioni tenuto sin qui, “rallenteremo nel resto dell’anno, pur continuando a dare sostegno alle nostre opportunità più importanti. Nel 2022 e nel 2023 ci concentreremo sull’inserimento di nuovo personale nei ruoli cruciali come quelli tecnici e informatici”.

Anche sugli investimenti in ricerca e sviluppo si stringe la cinghia: Pichai ha riferito di una strategia più concentrata su specifici obiettivi, ricordando ad ogni modo che le ristrettezze generano chiarezza, e servono in poche parole a tagliare ciò che, almeno per ora, è meno importante.

Anche Microsoft ha deciso di frenare sugli investimenti e ha recentemente licenziato quasi l’1% della sua forza lavoro composta da 180.000 persone, toccando team che includono soluzioni a supporto dei clienti, partner e consulenti.