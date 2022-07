Cook e Zuckerberg premono per il coding nelle scuole

Oltre 500 figure leader in ambito aziendale, didattico e di organizzazioni no profit, esortano il governo statunitense e i dirigenti che si occupano di istruzione negli USA ad aggiornare i programmi per le scuole K-12 ( l’iniziale di Kindergarten, parola inglese per “scuola materna” e 12, invece, il dodicesimo anno di scuola dopo la materna, ossia l’anno di scuola superiore che regolarmente si frequenta a 18 anni) spiegando che “tutti gli studenti di tutte le scuole” dovrebbero avere l’opportunità di imparare i principi dell’informatica e della programmazione.

Lo riferisce il sito 9to5Mac evidenziando una lettera pubblica nella quale sono i leader in qeustione indicano le motivazioni per le quali l’informatica è una materia fondamentale per l’apprendimento degli studenti.

“In un momento nel quale tutti i settori sono influenzati dalla tecnologia digitale, le nostre scuole dovrebbero insegnare ad ogni studente come funziona la tecnologia, imparare a essere creatori e non solo fruitori”, si legge nella lettera. “Invece, le competenze di base vengono insegnate solo a pochi fortunati, lasciando indietro la maggior parte degli studenti, in particolare le giovani donne e gli studenti di colore”.

Oltre al CEO di Apple, Tim Cook, e Mark Zuckerberg di Meta, tra i firmatari della lettera ci sono anche il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, il CEO di Microsoft, Satya Nadella e il fondatore e CEO di Salesforce, Marc Benioff.

“Gli Stati Uniti”, si legge ancora nel documento, “guidano il mondo della tecnologia ma solo il 5% dei nostri studenti delle scuole superiori studiano scienze informatiche. Come può tutto questo essere accettabile? Abbiamo inventato il personal computer, internet, e lo smartphone; è nostra responsabilità preparare la prossima generazione al nuovo Sogno Americano”.

Coding is one of the most valuable skills a person can learn. It can open new doors, jumpstart careers, and help big dreams seem like achievable goals. Everyone around the world should have an opportunity to learn how to code. https://t.co/yWfNlmQwdz

— Tim Cook (@tim_cook) July 12, 2022