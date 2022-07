Apple TV plus riceve 52 nomination agli Emmy 2022

Apple TV plus ha ottenuto ben 52 nomination agli Emmy 2022. Un numero così alto di nomination è quasi tutto merito di Ted Lasso e di Severance. I due show hanno ricevuto da soli, 34 nomination: 20 nomination per Ted Lasso e 14 nomination per Severance.

Il successo di Ted Lasso tra il pubblico corrisponde a quello ottenuto agli Emmy 2022. Da solo ha raggiunto il record di nomination agli Emmy del 2021, in un anno in cui il servizio di tv in streaming marchiato mela morsicata ha ottenuto 52 nomination complessive.

Anche per Apple TV plus è stato un anno da record: la tv ha battuto le cifre del 2021. Per la 73esima edizione degli Emmy lo scorso anno Apple TV plus aveva ricevuto 35 nomination, mentre ora torna in competizione con ben 52 nomination.

Ted Lasso sarà probabilmente protagonista agli Emmy 2022, dove gareggerà con oltre 20 categorie di recitazione e moltissime per la produzione. Non è una novità l’apprezzamento per Ted Lasso: assieme a “CODA” e “Macbeth” ha ricevuto riconoscimenti dai Producers Guild Awards (PGA), l’associazione di categoria che rappresenta i produttori negli Stati Uniti. Anche Severance, la serie tv thriller, ha ottenuto grandi soddisfazioni con 14 nomination agli Emmy.

Ecco, di seguito, l’elenco completo delle nomination di Apple TV plus agli Emmy 2022.

Ted Lasso: 20 nomination

Severance: 14 nomination

Schmigadoon!: 4 nomination

The Morning Show: 3 nomination

The Problem with Jon Stewart: 2 nomination

Foundation: 2 nomination

Pachinko: 2 nomination

Outstanding commercials: 2 nomination

Central Park: 1 nomination

Carpool Karaoke: 1 nomination

SEE: 1 nomination

Lisey’s Story: 1 nomination

They Call Me Magic: 1 nomination

A queste si aggiungono due nomination per gli spot “Detectives – iPhone 13 Pro,” e “Everyone But Jon Hamm” per la stessa Apple TV+.

The Morning Show, pur non essendo protagonista di queste nomination agli Emmy 2022, ha ottenuto comunque una nomination per Billy Crudrup come migliore attore non protagonista in una serie drammatica (premio che Crudup ha già vinto nel 2020) e questa volta si scontrerà con John Turturro e Cristofpher Walker.

La 74a edizione degli Emmy Awards andrà in onda su NBC e Peacock il 12 settembre 2022.

