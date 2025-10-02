Google registra le conversazioni? Il contenuto di questa cartella è chiaro, verifica gli audio salvati

È una delle app più usate che ci accompagna ovunque: ci guida, ci accompagna fino alla nostra destinazione, ci aiuta a trovare ciò che ci serve.

Ma Google ci permette, anche, di guardare oltre la semplice “indicazione stradale”, perché ci dà anche una panoramica di tutto ciò che vogliamo e di cui abbiamo bisogno: basta semplicemente cercare con le parole chiave giuste.

Quello di cui stiamo per parlarvi, infatti, ha quasi dell’impossibile e dell’impensabile, eppure è accaduto. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

Spiati da Google? È possibile

Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, ha usato Google. Lui, il motore di ricerca che il più delle volte ci salva la vita e ci aiuta a raggiungere, anche, la destinazione che vogliamo anche se, altre volte, invece, sbaglia del tutto o ci propone cose che, in realtà, non avevamo mai cercato. Anche se questo può essere un caso eclatante, non appena inseriamo e apriamo la nostra app, Google sa già ciò che vogliamo. Possibile che ci spii?

Ma, come dicevamo all’inizio, ci sono anche tante altre funzioni che questa app ha, come ad esempio, quella di mostrarci anche foto e immagini del luogo che stiamo per raggiungere, attraverso quelli che sono i satelliti che fotografano dall’alto il nostro luogo di destinazione. Insomma: siamo “spiati” anche da Google.

Sembra già sapere di cosa abbiamo bisogno, anche quando non lo chiediamo direttamente e, dall’altro lato, conosce già tutte le nostre abitudini e passioni. La domanda più ovvia è chiedersi, veramente, se siamo spiati da Google quanto anche dal nostro cellulare. È necessario dire che, nel momento in cui effettuiamo delle domande, facciamo una conversazione con Google, quel segmento vocale viene registrato e viene archiviato.

Ecco come accorgersene

Anche solo dire le frasi: “Ok Google”, oppure “Ehi Google”, già presuppone che questi ci conosca ed abbia una vaga idea di cosa stiamo per chiedergli.

Ma per capire se, effettivamente, Google ci sia oppure è semplicemente un grande archiviatore, un modo c’è: basta andare in “Le mie attività” e quindi avere una panoramica generale di quelle che sono le condizioni, i movimenti, le situazioni e avere quindi delle risposte ai propri dubbi, alle proprie perplessità.

Poi basterà cliccare su “Gestione attività” e scorrendo alla voce “Attività vocale e audio”, sarà possibile trovare una lista completa di tutte le registrazioni: qui troverai e capirai, se effettivamente quando, come e in che momenti, Google ha attivato il microfono e registrato, non solo nel momento in cui noi abbiamo chiamato, ma anche per l’utilizzo di Maps o delle altre applicazioni.

Ovviamente, il tutto sta nelle impostazioni Privacy che abbiamo inserito: se vogliamo, possiamo modificarle e cancellare il tutto.