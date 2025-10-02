Snoopy e Charlie Brown resteranno una esclusiva di Apple TV Plus

Apple TV+ ha annunciato una proroga di cinque anni che permetterà di avere in esclusiva sul servizio di streaming tutto ciò che riguarda i Peanuts, frutto della partnership ampliata fino al 2030 con WildBrain, Peanuts Worldwide e Lee Mendelson Film Productions.

Nel 2019 il programma “Snoopy in Space” è stato uno dei primi a essere disponibile su Apple TV+; nel 2020 l’azienda ha siglato accordi con il distributore WildBrain e detiene i diritti per trasmettere in streaming i Peanuts e puntate speciali.

Nuovi episodi disponibili per le festività

Il celebre fumetto celebra 75 anni e Apple ha l’esclusiva sia sui classici della serie animata sia su nuove serie. In occasione dei rinnovati accordi e rinnovando la tradizione di rendere disponibile gratuitamente la visione di alcuni episodi per le festività di fine anno, Apple ha fatto sapere che anche in non abbonati potranno vedere:

“It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” (in home video noto come “Aspettando il Grande Cocomero” su Apple TV indicato con il titolo “Un Halloween da Charlie Brown), speciale di Halloween, disponibile dal 18 al 19 ottobre 2025

“A Charlie Brown Thanksgiving” (in home video “È il Giorno del ringraziamento Charlie Brown”, su Apple TV+ con il titolo “Un Giorno del ringraziamento da Charlie Brown”), dal 15 al 26 novembre.

“A Charlie Brown Christmas” (distribuito anche con il titolo “Il Natale di Charlie Brown” e “Un Natale da Charlie Brown”), dal 13 al 14 dicembre.

Non tutti gradiscono l’esclusiva ottenuta da Apple TV+ e nel 2020 alcuni fan hanno lanciato una petizione per chiedere a WildBrain di riportare i loro contenuti sui tradizionali canali televisivi, iniziativa che ha raccolto finora 270.000 firme. Le lamentele negli USA sono partite principalmente da persone abituate (sin dal 1965) a vedere gli special per le vacanze su ABC.

Come accenanto tra le produzioni esclusive che si trovano su Apple TV+, c’è anche “Snoopy nello spazio”, serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porta gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.

