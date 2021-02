Google rilascerà una sola app per gestire Google Drive

Google ha annunciato che intende unificare le sue soluzioni e app per il backup di Google Drive per mantenere i file sincronizzati sui desktop. Le due soluzioni ad oggi disponibili saranno presto unificate in una sola nuova applicazione. Attualmente esistono due soluzioni di sincronizzazione desktop per l’utilizzo di Google Drive: Drive File Stream per utenti aziendali, e Backup e Sincronizzazione, progettato per l’uso personale.

Entro la fine dell’anno, questi due client si unificheranno in un client unico: Google Drive per desktop. Google spiega che per gli utenti di Drive File Stream, questo è solo un cambio di nome perché tutte le funzionalità del client rimarranno invariate. Invece per gli utenti dell’app Backup e Sincronizzazione, si tratterà di un cambiamento importante, perché di fatto verranno trasportati a utilizzare quello che oggi prende il nome di Drive File Stream, ma con altro nome.

Il motivo del cambiamento è che alcuni clienti di Google Workspace hanno implementato entrambe le soluzioni di sincronizzazione, che possono creare confusione per gli utenti finali e complicare la gestione dei reparti IT. A partire dalla versione 45, Drive File Stream è noto come Google Drive per desktop e l’azienda fornirà un preavviso di tre mesi agli amministratori di Google Workspace e agli utenti finali prima della scadenza per la transizione a Drive per desktop.

I clienti di Google Workspace che attualmente utilizzano Backup e sincronizzazione possono richiedere una versione beta della nuova esperienza unificata di Drive per desktop, che include le funzioni di backup e sincronizzazione, così da iniziare a prendere confidenza con la nuova piattaforma.

Google afferma che annuncerà quando la nuova app Google Drive per desktop sarà ufficialmente pronto per tutti gli utenti di Backup e sincronizzazione e condividerà anche ulteriori dettagli entro la fine dell’anno su come gli utenti di Backup e sincronizzazione possono iniziare con il nuovo client.