GoPro trasforma Hero 8 Black in una webcam wide angle

Non è la prima volta che un brand per macchine fotografiche trasforma le sue periferiche in web cam per PC o Mac. Anche FUJIFILM è entrata nel business, e adesso tocca a GoPro. Il team, infatti, ha appena trasformato la sua action cam Hero 8 Black in una webcam wide angle.

La pandemia di coronavirus ha reso indispensabili le comunicazioni da remoto tramite webcam, e così molti produttori si sono messi all’opera per fornire agli utenti strumenti utili allo scopo. GoPro ha rilasciato un software beta che consente alla sua ultima action cam di punta di funzionare come una fotocamera USB su macOS.

Per connettere Hero 8 Black al Mac sarà sufficiente scaricare il firmware più recente per la fotocamera e la nuova app Desktop di GoPro. Il software rende l’action camera compatibile con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Discord e Bluejeans. E’ possibile anche utilizzarla con Webex, Skype, Facebook Rooms, Messenger e Slack, a condizione che si acceda a questi software tramite Chrome. GoPro afferma che il supporto per Windows è in arrivo.

In realtà, anche prima era possibile utilizzare una GoPro come webcam, ma il processo era significativamente più complicato di quanto non lo sia adesso con il nuovo software.

In questo modo non si otterrà la stessa qualità proposta da camere come Canon o Fujifilm, ma l’obiettivo grandangolare e l’ecosistema di montaggio di Hero 8 Black assicureranno il massimo della versatilità e produttività. Non solo sarà possibile effettuare videochiamate di gruppo, ma la si potrebbe utilizzare anche per tenere lezioni di fitness, o su qualsiasi altro argomento.

