Cinque cose che potete fare solo con le fotocamere di iPhone 11 e iPhone 11 Pro

La più grande novità di iPhone 11 Pro e iPhone 11 è nella loro fotocamera. Non stiamo parlando solo delle tre lenti (due quando si discute di iPhone 11), ma di tutte le funzioni che queste lenti, sommate alla nuova interfaccia (che abbiamo definito eccezionale nella nostra recensione) e alla fotocamera frontale (anche questa nuova) è in grado di fare. Tra i tanti piccoli segreti e cose meno segrete, ma comunque utili, ne abbiamo scelte cinque che dovreste sapere perché possono rendere la vita più facile a chi ama scattare foto con uno smartphone.

La lente Ultra grandangolare, scatta panorami Ultra grandangolari

La fotocamera Wide da 13mm equivalente non solo è in grado di scattare foto con ampio angolo di visione, ma anche di scattare panorami ad ampio angolo di visuale. Funziona come con la lente “normale” (quella da 26mm equivalente): si seleziona la modalità panorama e si scatta. Il risultato è un panorama molto ampio, ma un più distorto di quello che potreste ottenere con la lente principale.

Inquadratura “smart” per i selfie

La fotocamera frontale di iPhone 11 Pro è ora in grado di scattare selefie da 12 megapixel, ma è anche molto più “smart” di quella precedente. Una delle funzioni da tenere a mente è che quando si tiene il telefono in verticale lo scatto avviene a 7 megapixel e con lunghezza focale standard. Se iPhone viene messo in orizzontale scatterà a 12 megapixel e con ridotto passo focale, quindi con una inquadratura più ampia, ottimo per mettere più persone o più panorama nello scatto. È comunque possibile, sia in verticale che in orizzontale, modificare la focale aumentarla o ridurla, toccando le due frecce convergenti

Nuovo formato 16:9

iPhone 11 Pro scatta anche in formato 16:9 e non più solo in formato 4:3 o 1:1. Per accedere al nuovo formato, basta toccare il “caporale” che trovate a lato (in caso di scatto orizzontale) o in alto (in caso di scatto verticale). Da notare che la modalità non è distruttiva dello scatto; questo significa che in modalità “modifica” potrete accedere allo parti tagliate dallo scatto 4:3, seguendo le procedure che vi abbiamo descritto per lo scatto con due differenti focali.

Fare un filmato mentre si scatta una foto

In precedenza è sempre stato possibile scattare una foto mentre si girava un filmato. Ora è possibile fare anche un filmato mentre si scatta una foto. Apple chiama questa funzione QuickTake: basta tenere premuto il tasto di scatto della fotocamera. In pratica funziona come con le storie di Instagram. La funzione si può richiamare tenendo premuto il tasto volume (che non fa più foto in sequenza); si può anche bloccare la ripresa e lasciare il tasto; basta trascinare il tasto rosso verso l’icona del lucchetto

Fare foto in sequenza

Per fare foto in sequenza non si può più tenere premuto il tasto di scatto (in questo caso si farà un QuickTake, come spiegato sopra), ma si deve fare uno swipe verso il basso (foto orizzontale) o verso sinistra (foto in verticale). Fino a quando non si rilascerà il tasto con “effetto elastico”, iPhone 11 e iPhone 11 Pro continueranno a fare foto una dopo l’altra

