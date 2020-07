Sony investe 250 milioni di dollari nello sviluppatore di Fornite, Epic Games

Sony sta facendo un investimento significativo nello sviluppatore di Fortnite, Epic Games. L’accordo da 250 milioni di dollari darà al produttore di PlayStation una partecipazione di minoranza nella società, che ricordiamo essere anche la piattaforma di sviluppo del motore grafico Unreal Engine.

In una dichiarazione, le aziende hanno affermato di avere “una relazione già stretta” e che l’investimento consentirà loro di “ampliare la loro collaborazione”:

La potente tecnologia di Epic in settori come la grafica li pone all’avanguardia nello sviluppo di motori di gioco con Unreal Engine e altre innovazioni

ha dichiarato il CEO di Sony Kenichiro Yoshida, che continua,

Esploreremo le opportunità di ulteriore collaborazione con Epic per deliziare e valorizzare i consumatori e l’industria in generale, non solo nei giochi, ma anche attraverso il panorama dell’intrattenimento digitale in rapida evoluzione

Sebbene Epic sia forse meglio conosciuta per il suo capolavoro da battaglia Royale, al secolo Fortnite, come ricorda enadget, l’investimento darà a Sony un punto d’appoggio più forte nella tecnologia alla base di alcuni dei giochi più popolari, oltre all’opportunità di lavorare insieme su più giochi o servizio di intrattenimento digitale, come quelle sperimentate da Fortnite.

La mossa arriva in un momento cruciale per Sony, che in questo momento è impegnata a preparare il lancio di Playstation 5, attesa in due versioni entro fine anno, e che a livello estetico sembra aver diviso un po’ i fan del settore.

