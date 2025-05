Estate 2025 in giardino con le luci Smart di Govee

Con la bella stagione ormai alle porte, giardini, terrazzi, patii e balconi tornano ad essere i protagonisti delle nostre giornate. Che si tratti di una cena tra amici, di una festa all’aperto o semplicemente di un momento di relax da soli o in compagnia, soprattutto di sera la luce gioca un ruolo importante nel creare l’atmosfera giusta rendendo gli spazi più vivibili e accoglienti.

Oggigiorno esistono decine di soluzioni Smart controllabili via app o voce che permettono appunto di valorizzare un ambiente a tal punto che in molte situazioni, la luce giusta è più che sufficiente per rendere bella e speciale una serata, anche senza aggiungere chissà quanti e quali addobbi.

In questo senso predisporre la giusta illuminazione in uno spazio all’aperto permette di goderne tutto l’anno e non solo nei momenti di festa, anche per le più semplici serate in famiglia, che sia una cena in giardino o un momento di riposo prima di coricarsi.

Nel settore dell’illuminazione outdoor vi abbiamo spesso parlato di Govee, un’azienda che si distingue per l’ampiezza della sua offerta e per la personalizzazione spinta delle sue luci intelligenti.

In questo articolo vi proponiamo quelle che secondo noi sono le migliori soluzioni del momento con cui poter trasformare il giardino o anche più semplicemente il balcone o il terrazzo già adesso ed esser pronti per le prossime serate di fine primavera e per tutta l’estate 2025 (e oltre).

Cosa c’è in ballo

Tra quelle proposte trovate ad esempio luci da parete e faretti da terra, chiaramente impermeabili e controllabili da remoto, molto utili per valorizzare gli elementi architettonici e illuminare zone specifiche.

Trovate anche alcune particolari soluzioni progettate appositamente per illuminare siepi e recinzioni con cui appunto migliorare la visibilità delle zone di passaggio segnando il percorso con una luce che non sia soltanto estetica.

E poi ovviamente diverse catene luminose, generalmente le più gettonate perché tra le più facili da installare anche nelle zone più impensabili, come tra i rami degli alberi oltre che sotto pergolati e gazebo, dando un tocco di festa ma senza rinunciare alla funzionalità principale, che è quella appunto di far luce sull’intera tavolata.

Perché Govee

Di aziende che producono luci Smart ce ne sono diverse ma in questo articolo abbiamo concentrato l’attenzione su quelle di Govee, nello specifico i modelli controllabili via app, Alexa, Google e Matter e personalizzabili attraverso una serie sterminata di effetti per ogni occasione.

Molti modelli presentano la tecnologia RGBIC che permette di gestire i colori in maniera avanzata, con possibilità di cambiare tonalità senza interruzioni tra una luce e l’altra.

Soprattutto, come dicevamo sono luci che potete installare facilmente sia in casa che all’aperto datosi che sono certificate almeno IP65 e perciò resistenti a tutte le condizioni climatiche.

La promozione

Qui di seguito trovate l’elenco dei migliori modelli per ciascuna categoria, molti dei quali sono attualmente in offerta speciale.

Qualora non doveste trovare nulla di vostro gradimento vi consigliamo di dare pure un’occhiata all’elenco dei migliori che abbiamo pubblicato a Natale perché diversi di queste luci, anche di altri marchi, sono ancora disponibili (oltre che in sconto) e potrebbero comunque rispondere alle vostre esigenze più particolari.

Da montare a parete o nel terreno

Catene luminose e luci decorative

Recinzioni, gradini, cespugli

