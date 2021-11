Guida alle migliori luci di Natale, quali comprare?

La tradizione vuole che l’8 di Dicembre, il giorno dell’Immacolata Concezione, coincida con il via agli addobbi natalizi, che si manterranno (sempre da tradizione) fino al 6 di Gennaio.

Chi non vuole farsi trovare impreparato e comprare le migliori deve premunirsi già adesso e se non vuol farsi imbrigliare dal traffico cittadino, può procedere a qualche escursione nei negozi online come Amazon. Quelle che vi proponiamo nell’elenco di seguito sono proprio alcune delle migliori soluzioni che si adattano alle più comuni esigenze di illuminazione.

Philips Hue per esterni

Dell’elenco fanno parte ad esempio le strisce LED di Philips serie Hue progettate appositamente per l’uso in esterno: sono lunghe 2 metri e resistono agli agenti atmosferici, ma soprattutto si possono controllare a distanza tramite l’app da smartphone e tablet, con la quale si personalizza anche il colore e l’intensità luminosa. Vi ricordiamo che potete gestirle attraverso un Bridge Hue Wi-Fi e da questo controllarle via Homekit, Alexa e Assistente Google cambiando colore e intensità via voce. Potete creare anche delle scene per cambiare colore ad un certo orario o usare le applicazioni Hue anche via Web per controlli più complessi. Trovate tutte le informazioni nella sezione Philips Hue del nostro sito.

Catene di luci LED

Ci sono catene di luci LED per luci di Natale che non necessitano di collegamento alla rete elettrica: sono alimentate da un pannello solare che può essere agevolmente fissato con un paletto al giardino e sono quindi un’ottima soluzione per illuminare il viale di casa senza dover ricordarsi di accenderle e spegnerle in precisi momenti della giornata e senza alcun consumo. Le lampade infatti si accendono automaticamente al crepuscolo e si spengono all’alba, accumulando l’energia necessaria durante il giorno tramite il pannello solare incorporato.

Proiezione di luci

Diverse anche le soluzioni per interni ed esterni che prevedono la proiezione di luci puntiformi oppure vere e proprie immagini sulle pareti di un negozio o di un’abitazione. Sono di fatto proiettori che si possono installare direttamente in giardino (quindi impermeabili e a prova di tempeste) oppure fissare al muro o ancora poggiare sopra una mensola. Alimentandoli potranno automaticamente proiettare immagini in movimento tra fiocchi di neve, renne, alberi di natale ed altre immagini a tema selezionabili attraverso delle card sostituibili incluse in confezione.

Luci a cascata

Un’altra soluzione per le luci di Natale sono quelle a cascata, caratterizzate da strisce di piccoli LED (per un totale di 306 lampade) che possono essere posizionate ad esempio dietro la testata del letto, intorno al perimetro di un gazebo, sullo scorrimano delle scale o semplicemente lungo una parete.

Kit di luci smart

Ma forse l’opzione più interessante per i nostri lettori è il sistema di luci Twinkly, nato e divenuto famoso in tutto il mondo – e di cui trovate un approfondimento in questo nostro articolo – per la sua capacità unica di decorare l’albero di Natale e tutti gli ambienti domestici – ma anche gli uffici o le vetrine dei negozi – con animazioni ed effetti di luce particolari, grazie ai LED da 16 milioni di colori e all’app che tramite algoritmi di computer vision riesce a individuare, in pochi istanti, l’esatta posizione di ogni lampadina nello spazio, ricreando così un layout virtuale accurato.

