Se WhatsApp oggi vi ha lasciato a piedi, il problema è il vostro vecchio iPhone

Se avete aperto Whatsapp e vi siete accorti che non funziona non è un problema momentaneo, non è un bug da risolvere, non è colpa vostra o di qualche attacco hacker. Il problema sta, molto probabilmente, nel telefono che state usando o del sistema operativo.

Da oggi, come abbiamo scritto qualche tempo fa, chi ha un iPhone 5s, un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus non può più usare WhatsApp (anzi, di Meta). Stessa cosa accade a chi usa iOS 15.1 o inferiori.

Cosa sta succedendo?

La scelta di Meta di bloccare questa categoria di utenti è nota da tempo e fa parte di una strategia consolidata. Man mano che diventa necessario implementare nuove funzioni e soprattutto riparare a problemi di sicurezza, Meta (che sviluppa Whatsapp) abbandona il supporto di vecchi sistemi operativi. In questo caso si parla appunto, di tutti quelli inferiori a iOS 15.1

In termini pratici chiunque ha un sistema operativo che non è questo ha necessità di aggiornare il proprio telefono. In assenza di questo update WhatsApp smette di funzionare del tutto: non si può aprire l’app, non si ricevono messaggi, non si inviia nulla. Cancellando l’app non potrà essere reinstallata.

Che c’entra questo con l’impossibilità di usare iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus? Semplice: questi telefoni non possono essere aggiornati oltre iOS 12.5.7. Questo impedisce loro di far funzionare Whatsapp.

L’esclusione avviene, come detto, perchè Meta punta su standard di sicurezza aggiornati. Per farlo, ha bisogno di API e tecnologie che i vecchi iPhone non supportano più. In aggiunta a questo, il numero degli iPhone che usano sistemi operativi inferiori a iOS 15.1 è ormai molto basso

Cosa significa per chi ha uno di questi iPhone?

Ma che succede esattamente se rientrate nella categoria di chi non può più usare Whatsapp?

WhatsApp non funziona più

Non puoi fare backup né recuperarli

Non puoi reinstallare l’app

Non puoi inviare o ricevere messaggi

Se vi state chiedendo se esiste una soluzione tampone la risposta è no: non c’è nulla da fare. Anche se l’app fosse rimasta installata, viene installata da remoto.

Cosa puoi fare adesso

A questo punto, le opzioni sono solo due. Una facilissima se il problema è determinato solo dal fatto che non avete aggiornato il sistema operativo.

Scaricare il nuovo iOS

Se avete uno dei telefoni successivi a iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, allora andate in Impostazioni -> Generali -> aggiornamento software. A quel punto scaricherete l’ultima versione del sistema operativo e potrete scaricare l’ultima versione di Whatsapp.

Considerate che potrebbe essere necessario anche scaricare altre applicazioni che non saranno più compatibili con il nuovo sistema operativo. Ma questo dovrebbero essere le stesse applicazioni a dirlo.

Cambiare telefono

Se questa opzione non è possibile non potete fare altro che passare a un modello compatibile con iOS 15.1 o superiore. Non serve svenarsi: anche dispositivi come iPhone SE 2020, iPhone XR o iPhone 11 vanno più che bene, si trovano usati, ad esempio nella sezione ricondizionati di Amazon a prezzi accessibili che continueranno a ricevere aggiornamenti per un bel po’. Ad esempio questo iPhone XR o questo iPhone 11 che sono molto economici.

Una volta acquistato il nuovo iPhone, basta:

Accedere con lo stesso Apple ID Scaricare WhatsApp Ripristinare il backup, se ancora disponibile su iCloud

Valutare alternative (temporanee)

Se per qualche motivo non volete o non potete aggiornare o cambiare telefono, potreste ricorrere per la messaggistica ad altre piattaforme. La più importante è Telegram che al momento consente ancora di usare iOS 12. Ovviamente non potrete comunicare con chi ha Whatsapp. Attenzione però, è possibile anche anche Telegram possa smettere presto di funzionare per le stesse ragioni per cui non funziona più Whatsapp.

Altra alternativa è usare Messaggi di iOS. In questo caso è integrata nel sistema operativo non supporta nel vostro telefono tutte le funzioni delle nuove versioni, ma continua a funzionare. Anche qui però se l’esigenza è di ricevere messaggi da Whatsapp, non è questa la soluzione.