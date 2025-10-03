GPS senza internet: con questo escamotage lo fai funzionare anche quando non hai connessione

Quante volte abbiamo bisogno di far individuare la nostra posizione a qualcuno, o vogliamo inviare un’indicazione più specifica (con relativa posizione) a un nostro contatto? Come facciamo?

La risposta è molto semplice: usando il GPS. Dall’altro lato, però, è necessario sapere che proprio questo particolare dispositivo di individuazione del luogo, funziona solo con la relativa connessione ad internet.

O almeno, così credevamo all’inizio. C’è una piccola funzione propria del GPS che ti permette di usarlo anche quando sembra impossibile. Vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

App senza internet? Ecco come usarle

Camminare è una delle attività che non dovrebbe mai mancare nella nostra vita. Camminare sì, ma anche guidare con la nostra auto: tutto questo potrebbe implicare, ad esempio, l’invio della “posizione” a qualcuno dei nostri contatti, o semplicemente per noi stessi perché possiamo dare delle indicazioni alle app preposte per portarci da un luogo ad un altro. Tutto questo, però, predispone una connessione ad internet, senza la quale il GPS non funziona.

O meglio…così credevamo. Cosa succede quando se ne ha bisogno e non c’è campo? A tutto c’è rimedio, anche a questa mancanza di connessione. Esistono alcuni trucchi e soluzioni utili per poter avvalersi del GPS anche quando il proprio smartphone non è connesso. Quali sono? Cerchiamo di conoscerli assieme.

Il GPS ti può aiutare

Partiamo dal fatto che il principale utilizzo del GPS è la geolocalizzazione del device, ma è fondamentale anche quando si ha bisogno di aprire un’app di navigazione per avere indicazioni e raggiungere un punto. C’è da dire che, anche se in default, il GPS è attivo su tutti gli smartphone dal momento della loro prima accensione, siamo noi a disconnetterlo se ne abbiamo necessità.

Con Android, ad esempio, aprendo l’app delle Impostazioni, cercando su “Posizione o Sicurezza”, tra le varie voci, troverai un interruttore di fianco a “Usa posizione” o “Posizione”. Se lo sposti su ON, il GPS sarà attivo. Una volta attivata la geolocalizzazione, tutte le principali app di navigazione forniscono strumenti utili per poter avere indicazioni in tempo reale su dove ci si trova e su dove bisogna andare.

La principale app che usa il GPS è Google Maps che dà la possibilità di scaricare mappe anche quando si è in modalità offline e non si ha una connessione attiva: sono completamente personalizzabili, con un range d’area da coprire che è a scelta del singolo utente. Ti basterà, infatti, aprire l’applicazione, premere sulla barra di ricerca e inserire un luogo di tuo interesse.

Nella parte inferiore dello schermo, clicca sul nome o sull’indirizzo del luogo e poi scegli Altro, da lì Scarica mappa offline e poi Scarica.