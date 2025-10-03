HTC NE20, auricolari con traduzione simultanea in offerta a 14 €

Se vi serve un traduttore simultaneo da usare nei prossimi viaggi o al prossimo incontro di lavoro, non fatevi sfuggire l’offerta su HTC NE20, un paio di auricolari con app abbinata che si occupano di semplificare proprio le comunicazioni faccia a faccia.

Promettono di tradurre in appena 0,4 secondi con un’accuratezza dichiarata del 99%, permettendo quindi di superare le barriere linguistiche in maniera semplicissima. Funzionano così: si indossano gli auricolari e si passa il telefono all’interlocutore, che legge la traduzione sullo schermo mentre voi ascoltate la sua traduzione direttamente nelle cuffie.

La batteria promette un’autonomia di circa 4 ore con una singola carica, estendibile fino a 24 ore totali grazie alla custodia di ricarica dotata di connettore USB-C.

La certificazione IPX4 conferma inoltre la resistenza agli schizzi d’acqua, permettendo di utilizzarli anche all’aperto senza particolari preoccupazioni.

Infine, il sistema supporta 134 lingue, rivelandosi così particolarmente utile in tutte quelle situazioni in cui la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse è fondamentale, faciliando ad esempio l’interazione durante viaggi all’estero. Sono anche uno strumento valido in ambito lavorativo, per riunioni con colleghi o clienti internazionali, e possono tornare utili in contesti informali, come eventi sociali o culturali, dove si vuole comprendere e farsi capire senza complicarsi la vita.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 14 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Nel considerare l’acquisto di un prodotto, il prezzo rappresenta spesso un parametro utile per interpretarne le potenzialità.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

