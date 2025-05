Gratis Macxvideo AI, per scatenare l’intelligenza artificiale su Mac per video e immagini

Pubblicità Nell’era digitale odierna, la qualità dei contenuti multimediali è fondamentale. Spesso, tuttavia, ci si imbatte in problematiche che ne compromettono la fruizione ottimale. Vecchi filmati di famiglia, video scaricati da internet o registrati con dispositivi mobili possono presentare bassa risoluzione, rumore, artefatti di compressione o frame rate insufficienti. Allo stesso modo, fotografie, immagini generate dall’IA o scansioni di vecchie foto possono mancare di nitidezza e dettaglio. Per non parlare dei problemi di incompatibilità di formato o di file troppo pesanti che impediscono la condivisione sui social media o via email. Fortunatamente, esiste una soluzione completa per affrontare tutte queste sfide: Macxvideo AI. Questo potente toolkit multimediale all-in-one, potenziato dall’intelligenza artificiale di nuova generazione, è progettato per macOS (10.15 e versioni successive) e offre una suite completa di strumenti per migliorare, convertire, comprimere, registrare ed editare video e immagini con una velocità sorprendente, grazie all’accelerazione GPU completa. Per celebrare il suo debutto, è possibile acquistare la licenza a vita a soli 29,95 € con il coupon esclusivo MACXDEBUT57OFF (prezzo originale 69,95 €). In alternativa, è possibile ottenere un codice di licenza gratuito per provare tutte le funzionalità di Macxvideo AI. Per usufruire dello sconto, è sufficiente cliccare sul pulsante “Acquista Ora” della licenza a vita di Macxvideo AI, inserire il codice coupon “MACXDEBUT57OFF” nella casella “Ho un codice coupon” nella pagina di checkout e cliccare sul pulsante di aggiornamento per attivare il codice. Perché scegliere Macxvideo AI? Caratteristiche e punti di forza Macxvideo AI si distingue per la sua versatilità e potenza, offrendo una soluzione unica per tutte le esigenze di elaborazione multimediale. Versatile: Gestisce tutte le attività, dalla transcodifica video e le modifiche di base alla registrazione dello schermo, in un’unica architettura ad alta efficienza.

Potenziato dall’IA: Addestrato su milioni di campioni reali 4K/HD, il motore AI riconosce complessi pattern visivi per migliorare la qualità di immagini e video.

Accelerazione GPU completa: Sfrutta l’accelerazione GPU con memoria ottimizzata e inferenza rapida, ottenendo un’elaborazione fino a 47 volte più veloce per attività ad alta risoluzione.

Qualità cinematografica: Aumenta la risoluzione di immagini e video, rimuove artefatti e rumore, preservando dettagli come capelli e pori del viso per un risultato pulito e coerente. Le funzionalità principali includono: Miglioramento video AI: Super risoluzione: Esegue l’upscaling di video sfocati, pixelati, vecchi o a bassa risoluzione, programmi TV e filmati DVD a 1080P/4K per immagini più nitide.

Interpolazione dei fotogrammi: Aumenta il frame rate fino a 480 fps per rendere i video più fluidi o creare video al rallentatore. Miglioramento immagini AI: Esegue l’upscaling di immagini artistiche generate dall’IA, foto e immagini a bassa qualità e bassa risoluzione a 4K, 8K o persino 10K per la stampa, l’archiviazione o la condivisione.

Rimuove rumore e sfocature, rendendo le immagini più nitide.

Ripristina volti singoli o di gruppo con i minimi dettagli.

Colorizza foto in bianco e nero. Elaborazione video completa: Convertitore: Converte qualsiasi video e musica in oltre 420 formati, eliminando problemi di incompatibilità o di input. Si configura come il miglior convertitore video per Mac.

Compressore: Comprime video di grandi dimensioni per un caricamento più rapido e per risparmiare spazio su disco.

Registratore: Permette di registrare tutorial, video di gameplay, corsi online, ecc., dallo schermo, dalla webcam o da entrambi. Ideale per registrare video dallo schermo.

Downloader: Salva video, musica, playlist, canali, live stream, sottotitoli e file M3U8 da oltre 1000 siti per la riproduzione offline.

Editor: Offre funzionalità di taglio, ritaglio, unione, capovolgimento e rotazione video; aggiunta di effetti, watermark e sottotitoli; creazione di GIF, ecc. Guida passo-passo: Come migliorare la qualità di video e immagini con Macxvideo AI su Mac Utilizzare Macxvideo AI per migliorare i propri file multimediali è un processo intuitivo. Di seguito, una guida per le funzionalità di miglioramento AI: Migliorare la qualità video: Avviare Macxvideo AI: Aprire l’applicazione sul proprio Mac. Selezionare “Video AI”: Dal menu principale, scegliere l’opzione dedicata al miglioramento video tramite intelligenza artificiale. Caricare il video: Cliccare sul pulsante “+ Video” o trascinare il file video che si desidera migliorare all’interno dell’interfaccia del programma. Scegliere le impostazioni di miglioramento: Super Risoluzione: Selezionare questa opzione per aumentare la risoluzione del video. È possibile scegliere la scala di upscaling desiderata (es. 2x, 3x, 4x) o una risoluzione specifica (es. 1080p, 4K).

Interpolazione Frame: Attivare questa opzione per aumentare il frame rate del video, rendendolo più fluido o per creare effetti slow-motion. Specificare il frame rate desiderato (es. 60fps, 120fps, 240fps, 480fps).

È possibile attivare entrambe le opzioni contemporaneamente. Anteprima (Opzionale): Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare un confronto prima/dopo e valutare l’effetto delle impostazioni scelte su una porzione del video. Impostare la cartella di output: Scegliere dove salvare il video migliorato. Avviare il processo: Cliccare sul pulsante “RUN” (Esegui). Macxvideo AI elaborerà il video sfruttando l’accelerazione GPU per velocizzare il processo. Il tempo necessario dipenderà dalla lunghezza e dalla risoluzione del video, oltre che dalle prestazioni del Mac. Migliorare la qualità dell’immagine: Avviare Macxvideo AI: Aprire l’applicazione. Selezionare “Immagine AI”: Scegliere l’opzione per il miglioramento delle immagini. Caricare l’immagine: Cliccare sul pulsante “+ Immagine” o trascinare il file immagine (o più immagini) da migliorare. Scegliere il tipo di modello AI e le impostazioni: Modello: Selezionare il modello AI più adatto al tipo di immagine (es. “Anime” per disegni animati, “Real-World” per foto realistiche).

Scala: Scegliere il fattore di ingrandimento (es. 2x, 4x) o la risoluzione desiderata (fino a 10K).

Rimozione Rumore: Regolare il livello di riduzione del rumore, se necessario.

Miglioramento Volto (se applicabile): Attivare questa opzione per migliorare i dettagli dei volti.

Colorazione (per immagini in bianco e nero): Selezionare questa funzione per aggiungere colore a foto monocromatiche. Anteprima (Opzionale): Visualizzare l’anteprima per confrontare l’immagine originale con quella migliorata. Impostare la cartella di output: Specificare la destinazione per le immagini elaborate. Avviare il processo: Cliccare su “RUN”. Questi passaggi illustrano come sia semplice migliorare la qualità dei propri file multimediali. Per maggiori dettagli sull’utilizzo di tutte le funzionalità, è possibile consultare la guida utente di Macxvideo AI. Eleva il flusso di lavoro multimediale Macxvideo AI si presenta come uno strumento indispensabile per chiunque lavori regolarmente con file video e immagini su Mac. La sua capacità di migliorare la qualità visiva attraverso l’intelligenza artificiale, unita a un set completo di utility per la conversione, compressione, registrazione e modifica, lo rende una soluzione veramente all-in-one. L’accelerazione GPU completa garantisce inoltre prestazioni rapide ed efficienti. Meglio quindi sfruttare l’offerta speciale per acquistare la licenza a vita di Macxvideo AI a soli 29,95 € con il coupon MACXDEBUT57OFF o a ottenere un codice di licenza gratuito per provare Macxvideo AI V3.0 e scoprire come può trasformare e migliorare il proprio flusso di lavoro multimediale.

