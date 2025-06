Addio sudore col tagliaerba robot HOOKII in sconto a 349 €

Desiderate un giardino curato senza interventi manuali frequenti? col robot tagliaerba HOOKII attualmente in promozione avrete a disposizione una soluzione efficace per la manutenzione automatizzata del prato. Un click e potrete godervi il sole senza rinunciare al prato falciato di fresco.

Adatto per superfici fino a 1.000 m², questo robot offre grande precisione grazie a un sistema di taglio parallelo ottimizzato da GPS e algoritmi intelligenti: il prato praticamente viene suddiviso in sezioni e gestito con linee dritte, così da ottenere una copertura uniforme anche in presenza di ostacoli o conformazioni complesse.

Usa una batteria agli ioni di litio da 4.400 mAh che promette di coprire tra i 300 e i 350 m² con una sola carica. E se si scarica prima di aver finito il lavoro, il robot torna automaticamente alla sua stazione di ricarica, per poi riprendere il lavoro dal punto in cui si era interrotto.

Per adattarsi a differenti condizioni del terreno e del prato, offre inoltre modalità di taglio multiple selezionabili tramite l’app: ci sono opzioni come il taglio trasversale, la manutenzione quotidiana o la personalizzazione del programma secondo le specifiche esigenze del momento.

Inoltre l’altezza di taglio è regolabile da 20 a 55 mm permettendo così di scegliere la finitura più adatta all’estetica e alla salute del prato.

Il robot è progettato anche per affrontare pendenze fino al 33% (18°) grazie al motore brushless e ai pneumatici fuoristrada, risultando particolarmente utile in giardini non perfettamente pianeggianti. La resistenza all’acqua con certificazione IPX5 lo rende utilizzabile anche in condizioni atmosferiche non ideali, sebbene è presente un sensore pioggia per far sì che il robot torni alla base in caso di maltempo, evitando danni e inutili sprechi di energia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 349 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

