Grokipedia di Elon Musk copia i contenuti da Wikipedia

Di Mauro Notarianni
Grokipedia

È già disponibile online Grokipedia, quella che dovrebbe essere l’alternativa a Wikipedia, pubblicizzata da Elon Musk come un enorme miglioramento rispetto all’enciclopedia libera. Ma già al debutto emerge un problema perché Grokipedia è molto simile a Wikipedia, anzi fin troppo: a quanto pare interi contenuti sono stati copiati pari pari dall’enciclopedia libera.

L’enciclopedia realizzata con l’Intelligenza Artificiale dovrebbe essere l’alternativa alla più nota enciclopedia online, accusata da Musk di essere troppo di parte e di fornire agli utenti informazioni false e tendenziose. Per il momento Grokipedia si presenta come spartana ed essenziale, senza immagini, con titoli, sottotitoli e citazioni.

Grokipedia

Collaborazione umana contro Intelligenza Artificiale

Mentre Wikipedia consente a chiunque di modificare e correggere le pagine, questo non è possibile con Grokipedia perché il contenuto è a senso unico, “garantito” dall’AI, con gli utenti che non hanno alcun modo di contestare o modificare quanto mostrato. Appare l’indicazione “verificata da Grok”, una sorta di sigillo di qualità, la garanzia di non essere di parte, come se questo bastasse a trasformare l’AI in detentore della verità assoluta.

Come tutti i modelli linguistici, anche quello sfruttato da Grokipedia non risolve problemi di allucinazione e nessuno può garantire la veridicità di quanto mostrato perché, come un po’ tutte le AI, quando non sa come rispondere… inventa di sana pianta le risposte, pur di accontentare l’utente.

Wikipedia

Il sito The Verge evidenzia che diversi articoli, inoltre, non sono altro che scopiazzature di quelli presenti su Wikipedia. Musk si lamenta di presunti riferimenti a ideologie “woke” in Wikipedia, troppe attenzioni a razzismo, discriminazioni di genere e tematiche LGBTQ e altre questioni amate da “attivisti di sinistra”, ma non può fare a meno di attingere all’enciclopedia rivale.

Lauren Dickinson della Wikimedia Foundation sottolinea che Wikipedia è “l’unico sito web al mondo gestito da un’organizzazione senza scopo di lucro, con politiche trasparenti, una rigorosa supervisione da parte dei volontari e una forte cultura del miglioramento continuo”.

Poi arriva l’affondo verso la creatura di Musk: “La conoscenza di Wikipedia è, e sarà sempre, umana. Attraverso la collaborazione aperta e il consenso, persone di ogni provenienza costruiscono una documentazione neutrale e viva della comprensione umana. Questa conoscenza creata dall’uomo è ciò su cui le aziende di intelligenza artificiale fanno affidamento per generare contenuti; anche Grokipedia ha bisogno di Wikipedia per esistere”.

Elon Musk

In altre parole Dickinson sembra dire: potete fare  quello che volete, ma sarete sempre dipendenti dal lavoro gratuito dei nostri volontari, e mentre voi cercate di monetizzare la conoscenza, noi continueremo ad offrirla gratis a chiunque, senza annunci, senza vendere dati e senza secondi fini.

