WhatsApp consentirà di gestire gli allegati per singola chat

Meta sta lavorando su una funzionalità di WhatsApp per permettere agli utenti di gestire lo spazio di memoria occupato dagli elementi multimediali in ciascuna chat, direttamente dalla schermata della chat stessa.

Lo riferisce il sito WABetaInfo spiegando che nelle ultime beta di WhatsApp (versioni preliminari che alcuni utenti possono testare in anteprima) è presente la voce “Gestione archiviazione” nella pagina di informazioni della chat (quella che mostra dettagli vari sulla singola chat).

Questa nuova sezione in WhatsApp mostra lo spazio di storage occupato dagli elementi multimediali scambiati nelle conversazioni con un singolo contatto e permette di sfogliare una galleria con dettagli sullo spazio di storage occupato da ciascuna immagine, da ciascun video, documento o altro file scambiato nella chat.

La nuova funzionalità è simile all’esistente sistema di gestione dello storage che è possibile richiamare da Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio, al momento l’unico modo per gestire l’archiviazione e liberare spazio eliminando file multimediali memorizzati.

Cosa cambia rispetto a prima?

La possibilità di liberare spazio di archiviazione nelle singole chat eliminando foto, video e altri elementi multimediali che non servono più, consente di vedere a colpo d’occhio gli elementi associati a una specifica chat, senza bisogno di scandagliare elementi associati a conversazioni differenti.

Attualmente WhatsApp consente di visualizzare “Media, link e documenti” scambiati in una singola chat, selezionarli, eliminarli ma questa sezione non mostra lo spazio di storage occupato dai vari elementi.

WhatsApp continua ad aggiungere novità varie; tra le ultime funzionalità arrivate: il supporto alle Live Photo (in iOS) e alle foto in movimento (in Android), nuovi temi e sfondi per le chat con Meta AI, nuovi pacchetti di sticker, la ricerca dei gruppi più facile (è possibile cercare qualcuno che conosciamo e che fa parte del gruppo nella tab Chat, visualizzando i gruppi che abbiamo in comune) e altro ancora.

