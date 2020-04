GSMA non si fa impaurire: MWC 2021 a marzo e accordi fino al 2024 con la città di Barcellona

La GSMA ha annunciato la sigla di un accordo che proroga MWC Barcelona sino al 2024. Alla luce dell’attuale pandemia di Covid-19, la GSMA e le varie parti della città ospite riferiscono di avere operato per far fronte agli effetti della cancellazione di MWC Barcelona 2020 e di essere “molto ottimiste” riguardo al futuro.

La GSMA, che organizza MWC Barcelona, e le varie parti della città ospite concordano che esistono “motivi forti” per mantenere ed estendere MWC Barcelona nei prossimi anni e hanno stipulato un accordo in base al quale l’evento MWC si terrà fino al 2024.

GSMA guarda avanti e le varie parti coinvolte nell’annuale evento, la popolazione della Catalogna e in Spagna in generale, puntano su MWC21 e sugli eventi futuri.

“Nei momenti difficili è sempre essenziale guardare al futuro”, ha dichiarato John Hoffman, CEO di GSMA Limited. “GSMA, le varie parti della città ospite e l’ecosistema di MWC Barcelona attendono con ansia le prossime edizioni di MWC, e MWC Barcelona 2021 sarà uno degli eventi del processo di ripresa economica mentre abbandoneremo questi tempi difficili”. E ancora: “Estendendo l’accordo fino al 2024, dimostriamo il nostro impegno verso l’ecosistema, con le varie parti della città ospite, e la nostra forte e reciprocamente benefica relazione. Siamo lieti di annunciare di avere l’enorme sostegno e i primi impegni di molti espositori per le future edizioni”.

“La Città di Barcellona, la regione della Catalogna, e la Spagna sono hub essenziali per l’innovazione, le startup e gli investimenti”, aggiunge ancora Hoffman spiegando che l’evento rappresenta un valore economico significativo per la regione e la creazione di posti di lavoro.

MWC Barcelona è un evento che porta oltre 110.000 partecipanti provenienti da oltre 200 nazioni. MWC 2021 si svolgerò dall’1 al 4 marzo 2021.

L’MWC 2020 che avrebbe dovuto svolgersi dal 24 al 27 febbraio è stato annullato. La decisione era nell’aria e gli organizzatori, dopo le defezioni di tanti nomi importanti per via del coronavirus, sono stati costretti ad arrendersi dichiarando che “l’epidemia rende impossibile lo svolgimento”. Gsma aveva annunciato misure straordinare di prevenzione per tutelare la salute di espositori ma nonostante la rassicurzioni molti grande aziende del settore tecnologico avevano disdetto la propria partecipazione.