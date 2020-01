Coronavirus, la GSMA valuta l’impatto sugli eventi di MWC 2020

La diffusione del virus cinese coronavirus potrebbe ripercutersi su MWC, la fiera più importante al mondo su smartphone e tecnologie mobile. La GSMA (Global System for Mobile Communications) – associazione che rappresenta migliaia di operatori e aziende che operano a vario titolo nel campo della telefonia mobile – riferisce che “monitorando e valutando” il potenziale impatto del Coronavirus sugli eventi del Mobile World Congress 2020 che si svolgono ogni anno a Barcellona (qui MWC 2020 si terrà dal 24 al 27 febbraio) Shanghai e Los Angeles, oltre alla Mobile 360 Series di conferenze regionali.

Il prossimo evento MWC Barcelona procederà come da programma, in tutte le sedi di Fira Gran Via e Fira Montjuïc, compreso YoMo e Four Years From Now (4YFN). In particolare, per MWC Barcelona 2020, sono già in atto varie misure, e gli aggiornamenti sono disponibili su questa pagina.

L’associazione riferisce che è impegnata a seguire attentamente e attenersi alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tutte le raccomandazioni in materia del governo cinese, tutte le raccomandazioni dell’autorità sanitaria spagnola e tutte le raccomandazioni e i protocolli delle forze dell’ordine e sanitarie.

GSMA afferma di essere pronta a fornire ulteriore personale medico per il supporto locale nella fase preparatoria dell’evento e durante lo svolgimento dello stesso, collaborare con Fira de Barcelona per assicurare la presenza di quantità adeguate di prodotti igienizzanti in tutte le sedi e implementare ulteriori attività in linea con le raccomandazioni dai nostri collaboratori di Barcellona, assistere gli espositori che potrebbero non essere in grado di recarsi a MWC Barcelona (mediante gli amministratori del conto GSMA o il Customer Care Team).

Il primo allarme sul pericolo del focolaio è stato previsto correttamente da un sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale in combinazione con l’apprendimento del linguaggio e altri dati, tra cui il sistema di prenotazione dei biglietti aerei: ne abbiamo parlato in questo articolo. Il virus cinese potrebbe causare problemi anche alle fabbriche che in Cina costruiscono la stragrande maggioranza dei dispositivi hi-tech, inclusi quelli di Apple. Numerose multinazionali occidentali e non solo hanno ridotto o sospeso completamente le proprie attività in uffici, fabbriche e negozi: anche diversi Apple Store in Cina sono chiusi.

Come avviene da oltre 10 anni la redazione di macitynet è presente al Mobile World Congress con i suoi inviati per offrire ai lettori articoli, reportage, fotogallerie e video delle novità principali. La redazione seguirà da vicino gli sviluppi e tornerà a parlare dell’impatto di coronavirus su MWC 2020.