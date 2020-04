Razer contro coronavirus, supporta i partner con 50 milioni di dollari

Razer si impegna a sostenere i partner commerciali, attuali e futuri, nel corso della crisi economica causata dall’epidemia di coronavirus. L’azienda metterà sul piatto fino a 50 milioni di dollari entro la fine dell’anno tramite i tre principali elementi di supporto del proprio ecosistema: Razer Gold, Razer Fintech e zVentures.

Il fondo verrà così suddiviso in tre aree di attività sotto forma di contributi finanziari, sostegno al flusso di cassa e investimenti. Questa iniziativa fornirà inoltre alle aziende l’accesso all’ecosistema di hardware, software e servizi di Razer con l’intento di potenziare il business attraverso alleanze e partnership.

«Il COVID-19 sta influenzando in modo sempre più crescente l’economia globale e la vita di ognuno di noi» afferma Min-Liang Tan, CEO e co-fondatore di Razer «Riteniamo che il meglio che possiamo fare sia sostenere i nostri partner commerciali, partendo dal nostro ecosistema».

Razer Gold

Come valuta virtuale già impiegata in diverse tipologie di contenuti digitali, compresi i giochi e l’intrattenimento, con oltre 3,4 milioni di touchpoint in 130 paesi, Razer Gold fornirà supporto ai content partner attuali e futuri nella forma di contributi di marketing e altre misure immediate di alleggerimento del flusso di cassa, come il pagamento anticipato in contanti, sconti in contanti e tariffe speciali.

Razer Fintech

Essendo una delle più grandi reti di pagamento digitale offline-to-online del Sud-Est asiatico con miliardi di dollari in pagamenti dal suo lancio nel 2018, Razer Fintech utilizzerà entrambi i suoi verticali di business per questa iniziativa.

Il verticale B2B di Razer Fintech, Razer Merchant Services (RMS) aiuterà ad esempio i commercianti e i partner della piattaforma, sia nuovi che esistenti, attraverso supporto al cashflow, esenzione dalle commissioni e programmi di marketing personalizzati per i servizi essenziali e le attività online. Il verticale B2C di Razer Fintech, Razer Pay, offrirà invece pacchetti speciali come tariffe ridotte e promozioni a valore aggiunto.

Inoltre, Razer Fintech esplorerà in modo selettivo potenziali opportunità di investimento con start-up e aziende. Gli obiettivi sono in linea con le iniziative relative al Covid-19 annunciate dall’Associazione FinTech di Singapore (SFA) e dalla Monetary Authority di Singapore l’8 aprile 2020. Le parti collaboreranno per affrontare le questioni chiave identificate che, in particolare, sono: salvare posti di lavoro nel settore, ridurre i costi aziendali, facilitare le vendite, favorire i finanziamenti e identificare le aziende Fintech che trarrebbero beneficio da questo programma.

zVentures

zVentures è il ramo di corporate venture di Razer, nonché elemento integrante delle attività di investimento strategico dell’azienda. Con questa, la società concentrerà i suoi sforzi su aziende con tecnologie dedicate alla lotta contro il COVID-19 o al sostegno delle persone durante la pandemia (in particolare, aziende in settori quali food and beverage autonomi, delivery, logistica e sanità).

Attraverso le misure messe in atto, Razer intende consentire ai partner commerciali di sostenere e mantenere un forte posizionamento di mercato per tutta la durata dell’epidemia di coronavirus. Le aziende interessate in cerca di maggiori informazioni possono scrivere a: [email protected].

