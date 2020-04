Guanti monouso in nitrile o in lattice, confezione da 100 a partire da 21 euro

Per ridurre le possibilità di contagio del coronavirus, oltre alle mascherine possono risultare utili anche i guanti monouso. Se state cercando delle confezioni da acquistare, su TomTom trovate due diverse soluzioni in offerta a partire da 21 euro.

In diverse città d’Italia i guanti sono molto difficili da reperire, tanto quanto le mascherine: la priorità viene giustamente data alle aziende sanitarie ma come abbiamo già spiegato in questo video, se usati correttamente possono essere davvero efficaci.

Ecco allora che si presentano tre diverse opportunità: al prezzo di 27,32 euro potete infatti acquistare una confezione di guanti in lattice da 100 pezzi. Sono guanti monouso, da indossare per brevi ingressi al supermercato, in ospedale o in tutti quei luoghi chiusi dove vi recate per necessità, ma a fine epidemia in caso dovessero avanzare possono comunque essere riciclati durante le pulizie di casa.

In alternativa a questo set, potete acquistare il pacco con 100 guanti monouso in nitrile, in offerta a 35,52 euro. La differenza di prezzo è data da una serie di vantaggi del materiale che li compone. Innanzitutto, non creano reazioni allergiche a chi appunto potrebbe averne entrando a contatto con il lattice. Inoltre sono leggermente più spessi (pochi millimetri) ma molto più resistenti allo strappo e alla perforazione.

Infine chi ha avuto a che fare con i guanti in lattice avrà notato che indossandoli, le mani si ricoprono di una velata patina bianca, che per altro si riversa anche in tutto ciò che si tocca, dai vestiti agli oggetti. I guanti in nitrile invece non disperdono parte del materiale che li compone, pertanto oltre a non sporcare gli indumenti possono essere usati senza problemi anche nel settore degli alimentari in quanto non inquinano i cibi con cui si entra in contatto.

Per ciascuno dei due modelli disponibili potete scegliere tra quattro diverse taglie: XS, S, M e L. Ma prima di procedere all’acquisto, vi segnaliamo una terza opzione, che vi consigliamo di valutare con attenzione ma anche nel più breve tempo possibile: una scatola contenente 100 guanti in nitrile per soli 20,94 euro. Ovvero, meno di quel che spendereste per acquistare il pacco di guanti in lattice ma con tutti i vantaggi del nitrile. Il prezzo, come dicevamo, è un’offerta da prendere al volo ed è limitata ad un numero di scorte molto più basso rispetto alle altre due segnalate poco sopra, pertanto se ne avete bisogno vi consigliamo di comprarli subito.