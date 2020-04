Star Wars Episode I: Racer sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch il 12 maggio

Un altro classico gioco di Star Wars sta per atterrare su console moderne, dopo Jedi Academy. Si tratta di una versione aggiornata di Star Wars Episode I: Racer, disponibile su PS4 e Nintendo Switch a partire dal 12 maggio. Il gioco di corse di fantascienza basato sulla sequenza podracing nell’episodio I è stato originariamente rilasciato per Nintendo 64 e PC nel lontano 1999. Ora è tornato, naturalmente con controlli modernizzati per le nuove piattaforme.

Lo sviluppatore texano Aspyr, già noto per Jedi Academy, ha aggiornato Episode I: Racer per Switch e PS4. La vicepresidente editoriale della società, Elizabeth Howard, ha dichiarato in una nota:

L’amato gioco è stato modernizzato per un’esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch e PlayStation 4. I fan di Star Wars dovrebbero prepararsi a guidare i piloti verso la vittoria e lasciare gli avversari nella polvere

Il gioco presenta 25 personaggi giocabili, tra cui Anakin Skywalker stesso, e piste da corsa situate su vari pianeti di Star Wars, come Tatooine e Baroonda. I giocatori potranno aggiornare i loro podracer con l’aiuto di droidi pit, e giocare campagne a giocatore singolo o partite multiplayer tramite schermo diviso.

Star Wars Episode I: Racer avrà un costo di 15 dollari non appena sarà disponibile per il download.

