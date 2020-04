Razer supporta Alexa: ora la scrivania diventa davvero Smart

Razer Synapse 3, il tool di configurazione hardware basato su cloud di Razer, dispone ora di Amazon Alexa tramite un modulo dedicato, per una completa integrazione desktop e smart home, senza necessità di hardware aggiuntivo Alexa.

Di questa novità se ne era già parlato tra le nostre pagine nel gennaio del 2019, quando il sistema era ancora in fase di test. Oggi invece l’integrazione è completa: Razer Synapse 3, la piattaforma di illuminazione integrata, supporta già adesso oltre 500 dispositivi, inclusi quelli di produttori terzi come MSI, Thermaltake e AMD. Il modulo Amazon Alexa porta così il servizio Alexa Voice Service su PC, permettendo agli utenti di controllare il proprio computer e i dispositivi smart home compatibili con Chroma.

Usando solo comandi vocali, è infatti possibile chiedere ad Alexa di attivare l’illuminazione Chroma e alzare il volume, aprire un browser o avviare un Chroma party abilitando la funzione di visualizzazione audio Chroma. Inoltre, il modulo Alexa in Razer Synapse 3 dà accesso a una serie di servizi e funzionalità quali notizie in tempo reale e aggiornamenti meteo, i controlli della Smart Home, le skill di Alexa e molti altri, tutti accessibili tramite PC o il microfono delle cuffie.

Ad esempio gli utenti Razer potranno controllare l’illuminazione ambientale Philips Hue a mani libere, semplicemente con i dispositivi Razer dotati di microfono. Basterà chiedere “Alexa, chiedi a Chroma di cambiare il mio profilo luminoso in modalità Sparatutto in prima persona” oppure “Alexa, sincronizza tutti i miei dispositivi con il colore del mio team” per regolare l’illuminazione di conseguenza, ma il sistema si potrà sfruttare anche durante le partite con comandi come “Alexa, chiedi a Chroma di lanciare Overwatch” oppure “Alexa, chiedi a Razer Synapse di diminuire i miei DPI a 200”.

Questo è solo l’inizio: Razer infatti continuerà a sviluppare skill aggiuntive per abilitare sempre più comandi sul modulo Alexa presente in Synapse 3.